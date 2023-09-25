مجلس الشباب المصري: مؤتمر الوطنية للانتخابات كاشف لسياسات الهيئة المرحلة المقبلة

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مؤتمر اليوم كان كاشفاً لسياسات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة المقبلة، ومن أهم هذه السياسات التركيز والتأكيد علي أهمية المتابعة ورصد العملية الإنتخابية من كافة الجهات.

وأضاف "ممدوح" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تتحدث اليوم عن كيف أن تسهم المنظمات في تأصيل وإرساء معايير الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المتابعين والراصدين والمرشحين.

وتابع الدكتور محمد ممدوح، أن مجلس الشباب المصري هو الجهة التي تقوم علي تدريب وصقل مهارات تحالف منظمات التحالف المدني بجنوب السودان.