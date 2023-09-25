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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتتكشف| تحذير خطير من أحمد موسى لـ المواطنين بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مكاتب الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان الهيئة الوطنية لانتخابات عن موعد انتخابات الرئاسية معلقا “من اليوم قد دخلنا في أجواء الانتخابات”.

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أحمد موسى: الشعب يطالب الرئيس السيسي بخوض انتخابات الرئاسة

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أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يمكن أن يتأخر عن نداء الشعب.. فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن الشعب المصري طلب ترشح الرئيس السيسي، والرئيس لن يرفض نداء الشعب في انتخابات الرئاسة 2024.

وتابع أحمد موسى: كل مرشح بالانتخابات الرئاسية 2024 عليه جمع ألف توكيل من كل محافظة على الأقل في مكاتب الشهر العقاري، والتوكيل لمرشح واحد فقط  ليس أكثر من مرشحين.

 

الشهر العقاري سيكتشف أي محاولة للتلاعب أو تزوير توكيلات

 

وقال موسى: الشهر العقاري سيكتشف أي محاولة للتلاعب أو تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية، لأن مكاتب الشهر العقار مميكنة، مضيفا أن من يقوم بعمل توكيل لأكثر من مرشح معرض للعقوبة القانونية.


واستكمل: الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024، والأمر في يد الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع «قاضي لكل صندوق»، والفترة الرئاسية المقبلة تبدأ من 2024 حتى 2030.

أحمد موسى الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الإعلامي أحمد موسى الهيئة الوطنية لانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر العقاري انتخابات الرئاسة 2024 الشعب المصري

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