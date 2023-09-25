هتتكشف| تحذير خطير من أحمد موسى لـ المواطنين بشأن الانتخابات الرئاسية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مكاتب الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان الهيئة الوطنية لانتخابات عن موعد انتخابات الرئاسية معلقا “من اليوم قد دخلنا في أجواء الانتخابات”.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن الشعب المصري طلب ترشح الرئيس السيسي، والرئيس لن يرفض نداء الشعب في انتخابات الرئاسة 2024.

وتابع أحمد موسى: كل مرشح بالانتخابات الرئاسية 2024 عليه جمع ألف توكيل من كل محافظة على الأقل في مكاتب الشهر العقاري، والتوكيل لمرشح واحد فقط ليس أكثر من مرشحين.

الشهر العقاري سيكتشف أي محاولة للتلاعب أو تزوير توكيلات

وقال موسى: الشهر العقاري سيكتشف أي محاولة للتلاعب أو تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية، لأن مكاتب الشهر العقار مميكنة، مضيفا أن من يقوم بعمل توكيل لأكثر من مرشح معرض للعقوبة القانونية.



واستكمل: الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024، والأمر في يد الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع «قاضي لكل صندوق»، والفترة الرئاسية المقبلة تبدأ من 2024 حتى 2030.