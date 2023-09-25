أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يمكن أن يتأخر عن نداء الشعب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا ترصد توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب المصري يطالب الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "هناك أعداد كبيرة وكثيفة أمام الشهر العقاري".

وأضاف: "إذا قام العديد من المواطنين بعمل توكيلات لترشح الرئيس السيسي، فإنه لا يمكن أن يتأخر الرئيس عن نداء الشعب"، لافتا: "الشهر العقاري يستقبل المواطنين لعمل توكيلات لأي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أماكن مكاتب الشهر العقاري التي يسمح فيها بعمل توكيلات"، مضيفا: "التوكيل يكون لمرشح واحد فقط، ولا يسمح بعمل توكيل لأكثر من مرشح، وسيكتشف الشهر العقاري أي محاولة للتلاعب أو التزوير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "كل مواطن من حقه تحرير توكيل واحد فقط لمرشح واحد في الانتخابات الرئاسية"، مؤكدا: "سيتم توقيع عقوبات على أي مواطن يحاول تحرير أكثر من توكيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية".