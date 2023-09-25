حوار بين أحمد موسى وفتاة من أهالي العريش

التقى الإعلامي أحمد موسى، الطفلة وعد من أهالي مدينة العريش خلال إجرائه جولة بالسوق التجاري رافقه خلالها محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، ودار بينهما حوارا طريفا اتسم بالبهجة التي سيطرت على الحضور.

وقالت الطفلة وعد خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء: «أحب العريش جدا وبعرف أنزل وألعب بالعجلة بالشارع بروح البحر، لكن في الأول ماكتش حلوة خالص ومكنتش بعرف امشي فيها».

وخطفت وعد الأنظار بخفتها وبرائتها وسعادتها الغامرة بتطهير وطنها العريش من الأيادي الإرهابية التي كانت تعبث به.