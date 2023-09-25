أحمد موسى: الشعب يطالب الرئيس السيسي بخوض انتخابات الرئاسة

"المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري"..

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري يطالب الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعرض الإعلامي أحمد موسى، صورا ترصد توافد المواطنين على مقرات الشهر العقاري لعمل توكيلات لترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الشعب المصري يطالب الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية"، موضحا: "هناك أعداد كبيرة وكثيفة أمام الشهر العقاري".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى "الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أماكن مكاتب الشهر العقاري التي يسمح فيها بعمل توكيلات"، مختتما "التوكيل يكون لمرشح واحد فقط، ولا يسمح بعمل توكيل لأكثر من مرشح، وسيكتشف الشهر العقاري أي محاولة للتلاعب أو التزوير".