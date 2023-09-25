على مسئوليتي يرصد آراء المواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

رصد برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، تقرير مصور من الشارع لمعرفة آراء المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذين أكدوا على رغبتهم في المشاركة في الانتخابات ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لاستكمال عملية النهضة والتنمية.

وأشاروا خلال لقائهم مع مراسل برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وحق وطني عليهم، كما أن مشاركتهم مظهر حضاري يعبر عن حرية المواطن في اختيار المرشح الأنسب للحكم، مؤكدين أن الرئيس السيسي هو الأنسب لتولي لاستكمال مسيرته وإنجاز باق المشروعات.

وقالوا إن المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس لها علاقة بالأزمة الاقتصادية، لذا يجب استكمال عملية التطوير واستكمال عملية التطوير واختيار الرئيس الذي بدأ هذه عملية.

وعبر بعض المواطنين عن رغبتهم في عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.