أستاذ تمويل واستثمار: مصر حققت إنجازات كبيرة خلال العقد الأخير

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإنجاز في ظروف صعبة يكون أكثر تحديًا وقيمة. وأشار إلى أن مصر تحقق إنجازًا كبيرًا خلال العقد الماضي، وبالتحديد في الفترة بعد عام 2014.

وأكد خلال حواره ببرنامج كلام في السياسة والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن مصر كانت تواجه تحديات كبيرة في تلك الفترة، بما في ذلك ضعف الأركان الأساسية للدولة وانعدام الاستقرار في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وبدأت مصر بتعزيز أركانها وتثبيت هياكلها الداخلية قبل أن تبدأ في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن فكرة المشروعات القومية لم تقتصر على حل المشكلات الداخلية فقط، بل تمثل أيضًا جزءًا من استراتيجية مصر للمشاركة الفعالة في الساحة.