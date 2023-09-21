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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: الدولة تدخلت بشبكات حماية اجتماعية لدعم المواطن

صدى البلد

كشف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، مجهودات الدولة المصرية من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن.

 

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وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"  الدولة  تدخلت بشبكات الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية ".

 

 وأضاف هشام إبراهيم :" حزم البرامج الاجتماعية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية ساهمت في دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ".

 

 وتابع هشام إبراهيم :" قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية الأخيرة قيمتها 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة وهذه الأموال موجهة للمواطنين بشكل مباشر ".

 

واكمل هشام إبراهيم:" التحديات الاقتصادية تواجه كافة دول العالم"، مضيفا:" الموازنة العامة للدولة تتحمل أعباء كثيرة دعم الكثير من القطاعات التي يستفيد منها املواطن ".

الدولة دعم المواطن المواطن الاقتصاد الحماية الاجتماعية اخبار التوك شو

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