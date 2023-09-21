أستاذ تمويل: الدولة تدخلت بشبكات حماية اجتماعية لدعم المواطن

كشف هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، مجهودات الدولة المصرية من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن.

وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الدولة تدخلت بشبكات الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية ".

وأضاف هشام إبراهيم :" حزم البرامج الاجتماعية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية ساهمت في دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن ".

وتابع هشام إبراهيم :" قرارات الرئيس السيسي الاقتصادية الأخيرة قيمتها 60 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة وهذه الأموال موجهة للمواطنين بشكل مباشر ".

واكمل هشام إبراهيم:" التحديات الاقتصادية تواجه كافة دول العالم"، مضيفا:" الموازنة العامة للدولة تتحمل أعباء كثيرة دعم الكثير من القطاعات التي يستفيد منها املواطن ".