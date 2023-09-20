بعد تثبيت الفائدة.. رئيس الاحتياطي الفيدرالي يعلن نمو الاقتصاد الأمريكي بـ2.1%

قال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي سينمو بواقع 2.1% في 2023.

وأضاف باول أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل التقدم بحذر فيما يخص سياسة التشديد وفقا للبيانات وتقييم المخاطر، مضيفاً أن التضخم أعلى بكثير من الهدف الذي نريده وهو 2%.

ولفت رئيس مجلس الفيدرالي الامريكي إلى أن البطالة ما زالت منخفضة عند 3.1 في المئة.

وتابع باول :أن مستوى التضخم أصبح معتدلا أكثر منذ منتصف العام الماضي، بالإضافة إلى أن السيطرة على التضخم وصولا إلى 2% طويلة الأمد.

وقال رئيس الفيدرالي الأميركي إن خفض التضخم يتطلب فترة من النمو وستبقى حالة عدم اليقين حاضرة.

وأوضح باول أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فاق التوقعات ولا توجد قرارات بشأن الفائدة مستقبلا دون معرفة البيانات وتقييم المخاطر.