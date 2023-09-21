بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

تقدم الدولة حزمة حماية اجتماعية فى سبيل دعم المواطنين واتخاذ إجراءات من شأنها إعانتهم علي الظروف المعيشية، والتي كان من بينها قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من القرارات.

زيادة الحد الأدني للأجور

ويسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد تطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعينهم على ظروف المعيشة، والتي من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وزيادة المعاشات وزيادة علاوة بدل غلاء المعيشة.

موعد زيادة المرتبات

وبعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، من المقرر إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً.

كما وافق على إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، بمبلغ 300 جنيه، لتصبح 600 جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتبلغ قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، وذلك وفقا لما أوضحه وزير المالية الدكتور محمد معيط.

زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة

- يستفيد من الزيادة 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000، بدلًا من 3500 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

- كما حملت قرارات الرئيس مفاجأة لأصحاب معاش تكافل وكرامة، حيث تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.

- ويبدأ المستحقون صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، حيث سبق وأعلن الرئيس السيسي فى أبريل زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% لجميع المستفيدين من البرنامج، وذلك مع صرف قيمة الدعم النقدي لـ شهر أبريل.

إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي

ووفق وزير المالية، فقد تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2023

ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة 2023 لجميع المستحقين يوم 15 من كل شهر، من فيزا تكافل وكرامة، التي يجب على المستفيدين أن يقوموا بتنشيط فيزا تكافل وكرامة عند استلامها، كي يتمكنوا من صرف قيمة المعاش في موعده الشهري.