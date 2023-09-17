زيادة المرتبات والمعاشات.. برلماني: قرارات الرئيس السيسي تؤكد انحيازه للمواطن

أشاد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته التى ألقاها أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، وفى مقدمتها زيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف إلى 45 ألف، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.

وقال "الأشقر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن صدور تلك القرارات الإنسانية يؤكد شعور القيادة السياسية الحكيمة بالمواطن البسيط وانحيازها له، في ظل الأوضاع الحالية والصعوبات الاقتصادية والمعيشية، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي فاجأ جموع الشعب المصري بتلك القرارات التاريخية، التي ستساهم بشكل كبير جدًا في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مضيفًا: "الرئيس يشعر بنبض المواطن المصري، وقراراته جاءت في توقيت هام للغاية".

كما ثمن النائب عبدالمجيد الأشقر، القرارات التي شملت الفلاحين والتى تمثلت في إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.