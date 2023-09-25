رئيس جامعة المنوفية يؤكد على الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللشعب المصرى ولأبناء الجامعة بمناسبة المولد النبوى الشريف أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها فى خير وتقدم وازردهار.

واستعرض رئيس الجامعة الاستعدادات للمشاركة غدا فى حفل تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأوائل خريجى الجامعات والذى يقام بالإسماعيلية فى حفل كبير، ولقاء موسع مع المجلس الأعلى للجامعات تقديرا لدور التعليم العالى فى تطوير العملية التعليمية، وتشجيعا للطلاب المتفوقين وتكريمهم والاحتفاء بهم.

وتوجه المجلس برئاسة القاصد بالشكر لوزير التعليم العالي بمناسبة صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة على الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتنظيم اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد بكل كلية، ووجه العمداء بعمل جولات تفقدية لجميع المنشآت والمدرجات والمعامل للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، متمنيا عاما دراسيا موفقا لجميع الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقسمي الطوارئ والطب الشرعي والسموم علي مجهوداتهما في متابعة حالات التسـمم الغذائـي التي استقبلتها طوارئ المستشفيـات الجامعيـة يوم الاثنين الماضى، والاطمئنان علي حالتهم الصحية، حيث استقبلت الطوارئ عدد ٩٢ مصابا من مركز ومدينة منوف يعانون من أعراض تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية بأحد المطاعم، وقد تم رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية علي الفور وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالتهم الصحية علي مدار الساعة.

وأشاد رئيس الجامعة بفعاليات القافلة الطبية المتكاملة التى نظمتها الجامعة إلى مدينتي نخل والحسنة بمحافظة شمال سيناء حيث تم توقع الكشف الطبي على 1500 مريض في تخصصات طبية مختلفة، وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والجيش الثاني الميداني وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومحافظة شمال سيناء، موجها الشكر لجميع المشاركين والمشرفين على القافلة

ووجه القاصد التهنئة لجميع الذين تم ترقيتهم لدرجة أمين عام مساعد ومدير عام ومديري العموم الذين تم تعديل أماكن عملهم، مع خالص الأمنيات لهم جميعا بدوام التقدم والنجاح في مناصبهم الجديدة.

واستعرض رئيس الجامعة أهم الفعاليات والأنشكة التى تمت خلال الشهر ومنها: افتتاح فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة المنوفية الأهلية للطلاب الجدد، واستقبال اللواء ا.ح/ ماجد البري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محسن أنور قائد قطاع التعليم العالي بالشركة لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة والوطنية للمقاولات العامة والتوريدات في مجال تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات الجامعة، والمشاركة في حفل تكريم طلاب جامعة المنوفية الفائزين بمشروع "فكر وسيب بصمتك" بمجموعة شركات العربي بمشاركة المهندس محمد العربي رئيس مجموعة العمليات بمجموعة شركات العربي وحضور الدكتور عباس الحفناوي رئيس الجامعة الأسبق وعميد الهندسة الإلكترونية وعميد الهندسة، والمشاركة في احتفال نقابة المهندسين بالمنوفية بيوم العلم وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه من المهندسين والمتفوقين من أبناء المهندسين.

وناقش رئيس الجامعة جدول الأعمال حيث وافق المجلس على مشروع إنشاء وحدة جراحة الفم والوجه والفكين وأورام الفم والعيوب الخلقية داخل الفم وإعادة التأهيل مابعد الجراحة بكلية طب الأسنان، ووافق المجلس على إقامة البرنامج التدريبى لبناء الوعى والذى يحمل شعار قادة الجامعات المصرية والذى يتضمن محاور هامة مثل التوعية والحفاظ على الأمن القومى المصرى، الفن ودوره فى محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية، القائد الكارزمى، وقواعد البروتوكول والمراسم، كما وافق المجلس على اللأىحة الخاصة بمكتب العلاقات الدولية.

كما عرض رئيس الجامعة موضوعات قطاعى الدراسات العليا والبحوث وشئون التعليم والطلاب.

وعرض الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة موضوعات القطاع والإحاطة بتقرير عن البرنامج التدريبى الرائدات الاجتماعيات عن الصحة الإنجابية، وتقرير عن القوافل المتكاملة عن شهر أغسطس، وتشكيل لجنة الإعداد لمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وإعادة تشكيل لجنة مسابقة التميز البيئى بين كليات ومعاهد الجامعة.