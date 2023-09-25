شاهد.. نجل رئيس الشيشان ينهال بالضرب على حارق القرآن الكريم

نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر فيه نجله آدم قديروف وهو يضرب نيكيتا زورافيل، الذي اعتقل بتهمة حرق القرآن الكريم في فولجوجراد بروسيا.

وكتب رئيس الشيشان، رمضان قديروف، علي منصة “تليجرام”: “ نعم آدم قديروف ضرب نيكيتا زورافيل.. وفعل الشيء الصحيح”.

وأضاف: "أعتقد أن أي شخص يتعدى على أي كتاب مقدس، بما في ذلك حرقه بشكل ظاهري، وبالتالي الإساءة إلى عشرات الملايين من المواطنين في بلدنا العظيم، يجب أن يعاني عقوبة شديدة".

وكتب قديروف: "بدون مبالغة، نعم، أنا فخور بعمل آدم.. لقد كان يتميز دائمًا بالرغبة في النمو ليس بين أقرانه، ولكن بين كبار السن، والتي بفضلها شكل المثل العليا للشرف والكرامة والدفاع عن دينه.. احترموا اختياره".