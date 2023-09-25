تعرضنا لهجوم شرس..أحد أبطال حرب أكتوبر يشرح سبب إطلاق اسم المزرعة الصينية

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر، إن أي حديث عن أن انتصار أكتوبر 1973 انتصار غير مكتمل هو كلام غير حقيقي بالمرة، فالحرب عبارة عن مجموعة من المعارك، كر وفر، والجندي المصري لم يفر من الميدان.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجيش المصري تعرض في حرب أكتوبر إلى هجوم شرس من كميات عتاد ونوعية أسلحة ضخمة جدا بسبب الجسر الجوي الأمريكي، وخاصة في منطقة الدفرسوار أو حسب اسمها الحقيقي قرية الجلاء، أو ما اصطلح عليه المزرعة الصينية أو الطينية، ولكن هذا ليس اسمها الحقيقي.



وأوضح أن هذا الجزء من الأرض كانت به مواسير مياه لاستصلاح عزبة العقاد وأبو سلطان ما بين سيرابيوم والجلاء، فالمياه تأتي من ترعة السويس إلى هذا المكان ثم ترفع المياه في ترع فرعية للري، لكن من 67 إلى 73 توقفت الزراعة، فحين قرأ الإسرائيليون أسماء مضخات الرفع اليابانية أطلقوا على المنطقة المزرعة الصينية، ومن هنا جاءت هذه التسمية.

وذكر أن المقدم أحمد إسماعيل قائد الكتيبة 18، توقف بالكتيبة عند الحد الأمامي حسب مرسوم القيادة العامة للقوات المسلحة، فوجدنا المكان عبارة عن ترعة جافة 1000متر بطول مواجهة الكتيبة، فأصدر أمرا للقوات بالاستناد على الجانب الغربي للترعة، فأصبحت الترعة بمثابة "خندق مضاد للدبابات"، حتى إذا جاءت دبابات العدو تغرز في الترعة الجافة ولا تستطيع التقدم، وهذا ذكاء منه في الحفاظ على الكتيبة كلها.