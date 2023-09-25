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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الألفي: فتوى أباحت للجنود الإفطار بحرب أكتوبر والكثير منهم أصر على الصيام

صدى البلد

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان هناك فتوى للجنود في حرب أكتوبر، بالإفطار ولكن كان هناك جنود أصرت على الصيام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد" والذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، ويذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يتواجد معهم أكل ومياه، وكانت الذخيرة والإمدادات تأتيهم في 65 سيارة لوري محملة بالمياه والتعينات والإمدادات والوقود، مشيرًا إلى أنه كان يوجد مسئولين عن هذه الإمدادات وكانوا عندما يحتاجون للإمدادت يتصلون عليهم ويحددون مكانهم وكانت تأتيهم بترتيب ودقة.

8 اكتوبر

وأكد أنه يوم 8 أكتوبر كانوا يديرون قتال، والكبارى ركبت والدبابات بدأت تعبر والمدفعيات تم وضعها والشكل العام بدأ يظهر.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويترأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1370569917175801&id=100077613277729&mibextid=Nif5oz

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