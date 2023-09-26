عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.. طبيب يكشف

الإنفلونزا
الإنفلونزا

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وفي العادة، تكون الفئات التالية من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا كشف عنهم دكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي لصدي البلد. 

1. الأطفال الصغار: الأطفال الصغار، وخاصةً تحت سن الخامسة، يكونون عرضة للإصابة بالإنفلونزا بشكل أكبر نظرًا لنضوج نظامهم المناعي الضعيف وعدم تعرضهم للفيروسات بشكل كافٍ.

2. كبار السن: كبار السن، وخاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وتطور مضاعفات خطيرة.

3. الحوامل: النساء الحوامل يكونن عرضة لخطر الإصابة بالإنفلونزا وتطور مضاعفات خطيرة، نظرًا لتغيرات في جهاز المناعة أثناء الحمل.

4. الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة: الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والكلى والسكري، يكونون عرضة للاصابة بالإنفلونزا وتطور مضاعفات خطيرة.

5. الأشخاص ذوو جهاز مناعة ضعيف: الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، سواء بسبب أمراض مزمنة أو بسبب تناول أدوية مناعة مثبطة، يكونون عرضة للإصابة بالإنفلونزا بشكل أكبر.

يُنصح لهذه الفئات العرضة بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا للوقاية من العدوى وتقليل خطر التطور لمضاعفات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع التدابير الوقائية العامة مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاحتكاك بالعينين والأنف والفم وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة قد يكون فيها انتشار الفيروس.

الإصابة بالأنفلونزا الجهاز التنفسي النساء الحوامل أمراض القلب والرئة أمراض مزمنة خطر الإصابة مضاعفات خطيرة ضاعفات خطيرة جهاز المناعة جهاز التنفس إنتشار الفيروس امراض القلب الجهاز التنفس التدابير الوقائية الأنفلونزا الأكثر عرضة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث للجنين عندما تبكي المرأة ؟ استشارى يجيب

هل يجوز إحياء ليلة الهجرة النبوية وتخصيصها بطاعة معينة؟.. علي جمعة يجيب

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

9 مدن عربية تتصدر قائمة أكثر المناطق حرارة في العالم

أضرار القهوة| اعرف تأثيرها على الجسم ومخاطرها

الإفتاء: لابد من تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

الإفتاء: يجب تغطية الطعام عند تركه صيانة له من الشيطان

هنيئا لمن لبى وأدى| إمام الحرم المكي: الأضحية شعيرة إسلامية وملة إبراهيمية وسنة محمدية.. وخطيب مسجد الرسول: العيد تربية على سخاء النفس وسلامة الصدر وصفاء السريرة

ترشيحاتنا

معركة البطارية.. من يكسب Galaxy S23 Ultra أم iPhone 15 Pro Max

سعر BMW X3 موديل 2024 في مصر .. صور

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

معنى البدعة وهل تخرج صاحبها من الإسلام؟.. الإفتاء تحسم الجدل حول المولد النبوي

البابا تواضروس يلتقي لجنة الإشراف على إيبارشية الدول الإسكندنافية

ماذا حدث لحظة مولد النبي الكريم؟ .. مشهد تقشعر له الأبدان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الآيربودز.. رجل يقفز في المجاري| شاهد

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

فيديو

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ