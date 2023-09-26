الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.. طبيب يكشف

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وفي العادة، تكون الفئات التالية من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا كشف عنهم دكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي لصدي البلد.

1. الأطفال الصغار: الأطفال الصغار، وخاصةً تحت سن الخامسة، يكونون عرضة للإصابة بالإنفلونزا بشكل أكبر نظرًا لنضوج نظامهم المناعي الضعيف وعدم تعرضهم للفيروسات بشكل كافٍ.

2. كبار السن: كبار السن، وخاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وتطور مضاعفات خطيرة.

3. الحوامل: النساء الحوامل يكونن عرضة لخطر الإصابة بالإنفلونزا وتطور مضاعفات خطيرة، نظرًا لتغيرات في جهاز المناعة أثناء الحمل.

4. الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة: الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والكلى والسكري، يكونون عرضة للاصابة بالإنفلونزا وتطور مضاعفات خطيرة.

5. الأشخاص ذوو جهاز مناعة ضعيف: الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، سواء بسبب أمراض مزمنة أو بسبب تناول أدوية مناعة مثبطة، يكونون عرضة للإصابة بالإنفلونزا بشكل أكبر.

يُنصح لهذه الفئات العرضة بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا للوقاية من العدوى وتقليل خطر التطور لمضاعفات خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع التدابير الوقائية العامة مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاحتكاك بالعينين والأنف والفم وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة قد يكون فيها انتشار الفيروس.