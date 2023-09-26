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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح النصب التذكاري للشهداء بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء  الاثنين،  النصب التذكارى للشهداء بمدينة دمياط والذى شهد أعمال إحلال وتجديد جاءت ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة والتى تشمل إحلال وإنشاء مبنى ديوان عام المحافظة و تطوير كورنيش النيل بدايةً من حديقة بنت الشاطئ حتى نقابة المهندسين بطول ١٤٠٠ متر ، جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

فيما وقد ازاحت " المحافظ " ستار الافتتاح عن المشروع الذى شهد تنفيذ أعمال إحلال وتجديد النصب التذكارى وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة ، تضمنت تنفيذ أعمال إضاءة الهيكل و تنسيق الموقع المحيط بالكامل وتشجيره وانارته أيضًا.

هذا وقد أشارت " محافظ دمياط " إلى أن افتتاح النصب التذكارى اليوم يُعد أول ثمار التطوير الشامل للمنطقة والتى بدأت خلال الشهور الأخيرة من عام ٢٠٢١ ، لافتة الى أن الافتتاح يأتى تزامنًا مع قرب الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى سطر خلالها شهداء مصر الابرار و رجالها المخلصين أروع الأمثلة فى البطولة والفداء.

وخلال تصريح لها حول المشروع،، أضافت" الدكتورة منال عوض"  أنه تم وضع خطة متكاملة للخروج بمشروع حضارى متكامل يحقق التحول الشامل لتلك المنطقة الحيوية بقلب مدينة دمياط وذلك بالتوازى مع أعمال إحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة لانشاؤه وفقًا لعدد من المعايير تتفق مع المشروعات الخضراء الذكية و خطة الدولة للتحول الرقمى لميكنة كافة الأعمال التى يقدمها الديوان ، كما أكدت حرص المحافظة على المتابعة الدورية لمراحل المشروع للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

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