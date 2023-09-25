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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مبادرة إلى المدرسة.. قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل دمياط في محطته الثالثة

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة دمياط، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهرى.

قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل إلى دمياط في محطته الثالثة

 يأتي ذلك في إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، في جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان أصدره اليوم "الإثنين"، أن عملية التوزيع بمحافظة دمياط، وهي ثالث محطات المبادرة، استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم مركز دمياط ودمياط الجديدة والزرقا وكفر البطيخ وعزبة البرج والسرو والروضة وكفر سعد وفارسكور والتعليم المجتمعي، فضلا عن التوزيع في إدارات التعليم بالأزهر الشريف.

وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

إعانة عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات فى إطار مساعدات بيت الزكاة والصدقات


إعانة عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات

ووجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) بصرف إعانة عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء وذلك فى إطار المساعدات التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات للمرأة المعيلة.

وحضرت السيدة «سحر.ر» 38 عامًا بدون عائل لتهرُّب زوجها من المسؤولية، ولديها 7 أطفال، وتحتاج لعلاج مستمر لمعانتها من ضعف شديد في عضلة القلب وتعول اثنين من الأبناء في المرحلة الإعدادية وثلاثة في المرحلة الابتدائية، بالإضافة لطفلين عمرهما 3 سنوات و4 سنوات.

وفحَصَ المختصون في بيت الزكاة والصدقات أوراق السيدة «سحر.ر» والتقارير الطيبة وشهادات ميلاد الأبناء، كما فحص المختصون المستندات التي تفيد أنها مريضة ولا تقدر على العمل، وأهلها يقيمون في محافظة سوهاج ولا يستطيعون مساعدتها.

كما استقبل بيت الزكاة والصدقات السيدة «أميرة.ع» 29 عامًا مطَلَّقة ولديها 3 أبناء وفقدَت وظيفتها لانشغالها مع ابنتها التي ابتلعت قطعة معدنية وأجْرَت لها حراجة لاستخراجها من الأمعاء وتحتاج لرعاية طبية مستمرة، وفحص المختصون المستندات والتقارير الطبية الدالة على حالتها.

على الفور وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بصرف إعانة فورية لكل منهما، كما وجَّه بصرف إعانة شهرية لإعانتهما على تحمل أعباء الحياة.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

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