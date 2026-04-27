علي جمعة: قلبك موضع نظر الله فلا تطفئه بالمعاصي

قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قلبك هو محلّ إشراق شموس المعرفة، فلا تتركه مرتعًا لكل خاطرٍ رديء، ولا تجعل الذنوب تحجبه عن النور.

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: احفظ قلبك؛ فالمراقبة هي مفتاح الحراسة، أن تراقب نفسك لحظةً بلحظة، وتمنع عنها الشهوات والرغبات والحجب التي تطفئ نور الإيمان.

ونوه ان في قلبك نور، لكنك تحجبه بالمعاصي. قال سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:

«لو كُشف عن نور قلب المؤمن العاصي، لَطَبَقَ ما بين السماء والأرض بالإيمان!»

وتأمل قوله: المؤمن العاصي.

كيف يكون للقلب نور

فبعض الناس يقول: كيف يكون له نور؟

ونجيب: لأن للإيمان نورًا، ولو خالطه عصيان.

فما بالك بالمؤمن المطيع؟!

إذن، أنت تملك كنزًا عظيمًا في قلبك، فلا تستهِن به، بل اعرف قيمته، واستعمله لله، واحترمه.

ويقول سيدنا ابن عطاء الله السكندري:

«نورٌ في القلوب، مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب.»

وأشار إلى انك إذا جلَّيت نور قلبك بالطاعة، والذكر، والالتزام، والديمومة، والتعرّض لنفحات الله، وجاءك ذلك النور، غرقت فيه.

فهناك توافق يحدث بين ذكرك وطاعتك، ونيّتك واختيارك الصالح، وبين توفيق الله وأمره فيك. فإذا تمّ هذا التوافق، اكتمل النور، واتصل النور بالنور.

فلا تطفئ هذا النور بما يُغضب الله، وابدأ من الآن في تطهير قلبك؛ فالله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.

فهل قلبك مستعد أن يُنظر إليه؟