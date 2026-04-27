الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل صلاة الشروق تكفي أم يجب أداء الضحى؟

هل صلاة الشروق تكفي
هل صلاة الشروق تكفي
أمل فوزي

ورد أن صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى، ولكنها تُسمّى صلاة الشّروق إن صُلّيَتْ بعد شروق الشّمس وارتفاعها قدرَ رمحٍ، وتسمى بصلاة الضّحى إن كانت بعد ذلك الوقت، وتسمى أيضًا: صلاة الأوابين .

هل صلاة الشروق تكفي عن الضحى

وتؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع النهار، وصلاة الشروق أحد أنواع صلاة النفل وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، خلافًا للقول بأنها مندوبه في مذهب أبي حنيفة، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتي عشرة ركعة.

وعن مسألة هل صلاة الشروق تكفي أم يجب أداء صلاة الضحى، جاء أن صلاة الشروق قد سُمّيت بصلاة الإشراق والضحى بسبب وقت صلاتها، كما سُميّت بصلاة الأوابين، والأوابون هم التّوابون.

 وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى

ورد في الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى أن صلاة الضحى هي نفسها صلاة الشروق ، ولكنها تُسمّى صلاة الشّروق إن صُلّيَتْ بعد شروق الشّمس وارتفاعها قدرَ رمحٍ، وتسمى بصلاة الضّحى إن كانت بعد ذلك الوقت.

وتسمى أيضًا: صلاة الأوابين هي صلاة تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع النهار، وصلاة الضحى أحد أنواع صلاة النفل وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، خلافًا للقول بأنها مندوبه في مذهب أبي حنيفة، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتي عشرة ركعة.

وعن الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى، ومن حيث كونهما من النوافل فلا فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضّحى فقد داوم عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- وحثّ عليها الصّحابة –رضوان الله تعالى عنهم-.

 فقد رُوي عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قوله: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: بِصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ ، وألا أنامُ إلَّا علَى وِترٍ، وسُبحةِ الضُّحَى في السَّفرِ والحضَرِ»، وقد ورد في صلاة الضّحى أسماء أُخرى، منها: صَلاة الإشرَاق.

ويمكن تمييز الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى بأن صلاة الضحى قد سُمّيت بصلاة الإشراق بسبب وقت صلاتها، كما سُميّت بصلاة الأوابين، والأوابون هم التّوابون.

 وقد جاء في الصّحيح من قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

جاء في حديث النبي: "من صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قعد يَذكُرُ اللهَ عزّ وجل حتى تطلعَ الشمسُ، ثمّ صلى ركعتين؛ كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعمرةٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم -: تامَّةٍ تامَّةٍ" .

إذن هنا يكمن الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى فهي كصلاة الضحى لكن الفرق، الشروق: أن تصلي الفجر في جماعة وتظل في مجلسك تذكر الله حتى تطلع الشمس ثمّ تصلي ركعتا الشروق، وهي أفضل من أن تصلي الضحى حين يشتدّ وقوف الشمس.

هل صلاة الشروق تكفي عن الضحى هل صلاة الشروق تكفي صلاة الشروق تكفي عن الضحى صلاة الشروق والضحى الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

أسعار الحج 2026 في مصر.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

ترشيحاتنا

سناء جميل

فى ذكراها.. قصة حب سناء جميل ولويس جريس

النجمة سحر رامي مع أوركيد سامي

سحر رامي: ابتعادي عن الفن ليس بإرادتي.. معرفتي بـ حسين الإمام كانت غريبة جدًا،.. حوار

النجم جيفري دين مورغان

عيد ميلاد جيفري دين مورجان.. نجم هوليوود الذي خطف الأضواء بشخصية نيغان

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد