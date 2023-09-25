الأزهر يُدين تمزيق المصحف بهولندا ويدعو الغرب لبيان موقفه من ظاهرة العداء ‏للإسلام

يُعربُ الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة واستيائه البالغ تجاه جرائم تمزيق نسخٍ من المصحف الشريف أمام ‏عددٍ من السفارات ‏في لاهاي بهولندا، في سلسلةٍ متواصلةٍ من الجرائم المرتكبة بحقِّ الإسلام ومقدساته، ‏مشددًا على أنَّ ارتكاب هذه الجرائم ومجيئها هذه الأيام بالتزامن مع مناسبة ذكرى مولد نبي الإسلام والسلام ‏والرحمة والإنسانية ﷺ لهو دليلٌ على تعمد زيادة وتيرة الإسلاموفوبيا ورفع العداء للإسلام والمسلمين.

الأزهر يُدين جرائم تمزيق المصحف في هولندا

ويؤكِّد الأزهر أنَّ تكرار هذه الجرائم يبرهن على أن بعض حكومات الغرب غير عازمة ‏وغير جادة في ‏ترسيخ قيم السلام العالمي والتعايش السلمي التي بذلنا ‏جهودًا طيبة وبنيَّةٍ حسنةٍ صادقة في سبيل نشرها وترسيخها، وتبيِّن أن تلك الحكومات تكتب بإحدى يديها دعوات الحوار والاندماج وتُشعل باليد ‏الأخرى ‏نيران الكراهية والبغضاء بين الشعوب، وتعطي الضوء الأخضر للجرائم التي تَئِد كل محاولات الحوار والعيش المشترك بين الشعوب وتفتح المجال بشكل ‏أكثر لزيادة الجرائم والتعصب ضد الإسلام والمسلمين.

‏ويدعو الأزهر كل حكومات الغرب وشعوبه والعالم أجمع إلى دراسة الإسلام دراسة متعمقة، وفهمه فَهمًا يليق بالتقدُّم والتحضر الذي تدَّعيه هذه الدول، والتمعن في سيرة ‏نبي الرحمة والإنسانية ﷺ، مشددًا على ‏أن هؤلاء المتطرفين الذي يُقدِمون على مثل هذه الجرائم لو علموا ما ‏في هذا الكتاب المقدس -كتاب الله- من تعاليم وقيم تحفظُ حريَّة ‏الآخر وتضمن حقوقه لخجلوا كثيرًا قبل أن يُقدِموا على جريمة تمزيق الكتب المقدسة أو المساس بها.

وكيل الأزهر يكرم المشاركين في معرض للفنون التشكيلية حول السيرة النبوية

افتتح وكيل الأزهر، يرافقه عدد من قيادات الأزهر، وكبار الفنانين التشكيليين، يتقدمهم الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الاثنين، معرضا للفنون التشكيلية والخط العربي، من تنفيذ طلاب الأزهر الشريف، ونخبة من الفنانين التشكيليين، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد الدكتور الضويني، خلال افتتاح المعرض، أن الأزهر يولي أبناءه الموهوبين عناية بالغة، ويعمل دائما على تطوير مواهبهم وقدراتهم، وتحفيزهم على الإبداع فى جميع المجالات والأنشطة الفنية المختلفة؛ من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة دينيا وعلميا، مقدما الشكر لكل المشاركين في تنظيم وإعداد المعرض.

ويضم معرض الفنون التشكيلية والخط العربي، باقة متميزة من الأعمال الفنية المتميزة التي تحكي وتصور الحقبة الزمنية من قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاولة هدم الكعبة المشرفة، مرورا بهجرته من مكة إلى المدينة، ومؤامرة قريش لقتله صلى الله عليه وسلم، كما يضم المعرض أعمال فنية متميزة لطلبة الأزهر الشريف، تشمل أعمال الرسم والتصوير والأشغال اليدوية.

كما كرَّم فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك على أعماله الفنية المتميزة، والتي شارك بها اليوم في معرض الفنون التشكيلية المقام بمركز الأزهر للمؤتمرات، والذي تم افتتاحه ضمن فعاليات احتفالية الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف.

وضمت أعمال الدكتور طاهر عبد العظيم المشاركة بالمعرض، باقة من اللوحات الفنية المتميزة المستوحاه من السيرة النبوية العطرة، والتي تحكي وتصور بطريقة جاذبة، الحقبة الزمنية من قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاولة هدم الكعبة المشرفة، مرورا بهجرته من مكة إلى المدينة، ومؤامرة قريش لقتله، ومراحل دعوته صلى الله عليه وسلم.

كما كرّم الدكتور الضويني، طلاب الأزهر المبدعين والمتميزين، الذين شاركوا في أعمال المعرض، والمشاركين في فعاليات احتفالية الأزهر بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الأزهر يولي أبناءه الموهوبين عناية بالغة، ويعمل دائما على تطوير مواهبهم وقدراتهم، وتحفيزهم على الإبداع فى جميع المجالات والأنشطة الفنية المختلفة.