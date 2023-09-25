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ديني

أعجبوا بوفاء العلماء بكلية اللغة العربية.. الوافدون الجدد يستكملون زيارتهم لجامعة الأزهر

الوافدون الجدد يستكملون
الوافدون الجدد يستكملون زيارتهم لجامعة الأزهر

استقبل عمداء كليات قطاع الدَّراسة الوافدين الجدد ضمن برنامج الاستقبال الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين.

الوافدون الجدد يستكملون زيارتهم لجامعة الأزهر

وتفقد الطلاب قاعات كلية اللغة العربية ومكتبتها وصالونها الثقافي بصحبة الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، والدكتور حمدي صلاح الهدهد، مدير وحدة الجودة، والدكتور محمود حميدة، والدكتور عبد الرحمن عادل، عضوي هيئة التدريس بالكلية، وقد حرصوا على تناول الغذاء مع الطلاب؛ للتأكيد على التقارب المجتمعي بين الطالب والأستاذ، وغرس روح المحبة فيهم؛ باعتبارهم أحد أفراد الأسرة الأزهرية التي هدفها الأساسي إسعاد الابن وحثه على التفوق والاجتهاد في طلب العلم.

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وقد أبدى الطلاب إعجابهم بما شاهدوه من تجديدات وتطويرات داخل الكلية، وما لمسوه من وفاء بكتابة أسماء العلماء ونشر صورهم على القاعات وداخلها.

ثم تفقد الطلاب كلية أصول الدين والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور خالد سعيد، عميد الكلية، واستمعوا لإحدى المناقشات العلمية لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) التي كانت تجرى داخل قاعة الإمام الذهبي، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام مبنى كلية الشريعة والقانون بصحبة الدكتور أبو بكر يحيى، وكيل الكلية، وتجولوا في الحرم الجامعي؛ لالتقاط الصور أمام قاعة الإمام محمد عبده.

يذكر أن برنامج استقبال الوافدين الجدد يهدف إلى تعريف الوافدين بقطاعات الأزهر الشريف وتاريخ جامعه وجامعته، ويشمل لقاءات مع قياداته، وقد بدأوا زياراتهم الميدانية بجامعة الأزهر والتقوا بفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والسادة النواب وبعض العمداء.

جامعة الأزهر تنفي شائعة نقل كلية الدراسات الإسلامية بالخانكة إلى القاهرة

نفى المركز الإعلامي بجامعة الأزهر ما تردد من شائعات حول نقل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة إلى القاهرة.

وأهاب المركز الإعلامي بطلاب جامعة الأزهر عدم الانسياق وراء الشائعات، وأوضح أن أي بيان أو خبر غير منشور على صفحة المركز الإعلامي بجامعة الأزهر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

جامعة الأزهر الوافدون مركز تطوير تعليم الوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر شيخ الأزهر

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