طهران تتحرك عبر باكستان.. مبادرة جديدة لتهدئة التوتر مع واشنطن

في تطور لافت يعكس تعقيد المشهد التفاوضي بين طهران وواشنطن، كشف موقع "أكسيوس" عن مقترح إيراني جديد نُقل عبر وسطاء باكستانيين إلى الولايات المتحدة، يتضمن ترتيبات مرحلية تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي، على أن تُرحّل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن خيارات عسكرية ودبلوماسية متداخلة.

مضيق هرمز في قلب الصراع

يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

وقد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ورقة ضغط مركزية في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مع تصاعد العقوبات الأمريكية وفرض قيود على حركة التجارة والطاقة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن أي توتر في هذا الممر الحيوي ينعكس فورًا على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعل ملفه حاضرًا بقوة في أي مفاوضات تتعلق بالأمن الإقليمي أو مستقبل العقوبات.

تفاصيل المقترح الإيراني الجديد

بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، فإن المقترح الإيراني الذي تم تمريره عبر وسطاء باكستانيين يتضمن رؤية تدريجية تبدأ بمعالجة ملف مضيق هرمز ورفع ما تصفه طهران بـ"الحصار الأمريكي"، مقابل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار طويل أو إنهاء الحرب القائمة.

وبموجب هذا الطرح، يتم تأجيل الملف النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة، بعد تحقيق تقدم في القضايا الاقتصادية والملاحية، وهو ما يعكس محاولة لإعادة ترتيب أولويات التفاوض بعيدًا عن الملف النووي المعقد.

ونقل التقرير عن مصدرين مطلعين أن الوسطاء الباكستانيين قاموا بالفعل بإيصال المقترح إلى البيت الأبيض، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الرد الأمريكي أو مستوى الجدية في التعامل معه.

موقف واشنطن واحتمالات التصعيد

في المقابل، أشار ثلاثة مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعقد اجتماعًا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبار فريقه للأمن القومي، لمناقشة حالة الجمود الحالية في المفاوضات مع إيران، واستعراض الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة.

وأوضح أحد المسؤولين أن الاجتماع المرتقب سيركز على تقييم المسار الدبلوماسي مقابل احتمالات التصعيد، في ظل استمرار الخلافات حول شروط أي اتفاق محتمل مع طهران.

محاولة لكسر الجمود السياسي

يرى مراقبون أن المقترح الإيراني الجديد يمثل محاولة واضحة لكسر حالة الجمود التي تسيطر على المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، خاصة مع تزايد الانقسامات داخل دوائر صنع القرار في طهران بشأن حجم التنازلات الممكنة في الملف النووي.

ويشير التحليل السياسي إلى أن تقديم ملف مضيق هرمز كأولوية على حساب الملف النووي يعكس تغييرًا في تكتيك التفاوض الإيراني، بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية عاجلة قبل الدخول في مفاوضات أكثر تعقيدًا.

سيناريوهات مفتوحة

حتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على قبول أمريكي مباشر للمقترح، ما يترك الباب مفتوحًا أمام عدة سيناريوهات، تتراوح بين استمرار الجمود الحالي، أو الدخول في جولة تفاوض جديدة بشروط مختلفة، أو تصاعد التوتر في حال فشل المسارات الدبلوماسية.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، يبقى مضيق هرمز نقطة ارتكاز أساسية في معادلة الصراع، ليس فقط بين إيران والولايات المتحدة، بل في استقرار أسواق الطاقة والأمن الإقليمي ككل.

ويعكس المقترح الإيراني الجديد تحولًا في أسلوب إدارة الأزمة مع واشنطن، من التركيز على الملف النووي إلى محاولة إعادة ترتيب الأولويات عبر بوابة الاقتصاد والممرات البحرية.

ولكن غياب الرد الأمريكي الواضح حتى الآن يجعل مستقبل هذا الطرح معلقًا بين الدبلوماسية والحسابات السياسية والأمنية المعقدة التي تحكم المشهد الدولي في المرحلة الراهنة.