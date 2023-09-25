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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تنفي نقل كلية الدراسات الإسلامية بالخانكة إلى القاهرة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

نفت جامعة الأزهر ما تردد من شائعات حول نقل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة إلى القاهرة.

جامعة الأزهر تنفي شائعة نقل كلية الدراسات الإسلامية بالخانكة إلى القاهرة

وأهابت جامعة الأزهر بطلابها عدم الانسياق وراء الشائعات، وأوضح أن أي بيان أو خبر غير منشور على صفحة المركز الإعلامي بجامعة الأزهر غير صحيح وعار تمامًا من الصحة.

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موعد فتح باب تقليل الاغتراب في بجامعة الأزهر.. الشروط والضوابط

تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر

تقرر اليوم الاثنين الموافق 25 من سبتمبر 2023م فتح باب تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة  48 ساعة إلكترونيًّا؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

https://www.azu.edu.eg/AzMigration2023/

 

جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود المؤتمر الدولي السادس

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