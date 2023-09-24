موعد فتح باب تقليل الاغتراب في بجامعة الأزهر.. الشروط والضوابط

قررت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الجامعة الجدد، غدا الاثنين الموافق 25 من سبتمبر 2023م، ويتاح فقط بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة 48 ساعة إلكترونيًّا.

وصرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة، منوها أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى.

وأشار إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

ويمكن الدخول على رابط تقليل الاغتراب لطلاب جامعة الأزهر من هنا