"علوم الأزهر" بأسيوط: ساهمنا في رفع تصنيف الجامعة على مستوى العالم

أعلن الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط رئيس المؤتمر الدولي السادس، أن علماء الكلية قاموا برفع راية الوطن عالية خفاقة في جميع المحافل العلمية على مستوى العالم.

وأوضح عميد الكلية خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس للكلية الذي أقيم برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وسعادة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تحت عنوان: "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023" أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أسهموا في رفع تصنيف جامعة الأزهر محليا وإقليميا ودوليا من خلال حصول عديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على جوائز التميز الدولية.

الدكتور علاء جاد الكريم

ووجه عميد الكلية رئيس المؤتمر الدولي السادس خالص الشكر والتقدير للدكتور عبد الدايم نصير، عميد الكلية الأسبق مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للشئون العلمية والأكاديمية؛ لجهوده المخلصة التي ترتب عليها أن أصبحت الكلية منارة علمية وكانت أول كلية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الكلية كانت في طليعة الكليات في مجال النشر الدولي، ورفع راية الأزهر الشريف جامعا وجامعة في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية والذي تضمن عديدا من علماء كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط مما جعلنا نشعر جميعا بالفخر.