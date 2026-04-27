الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

67 موقفاً للطائرات.. مطار شرم الشيخ يعلن اكتمال طاقته التشغيلية

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
نورهان خفاجي

في خطوة تعكس تسارع وتيرة التطوير في البنية التحتية للمطارات المصرية، أعلنت الشركة المصرية للمطارات عن الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار شرم الشيخ الدولي، التي أسفرت عن استعادة المطار لكامل طاقته التشغيلية بمنظومة مواقف الطائرات.

وشملت أعمال التطوير إعادة تشغيل 10 مواقف للطائرات كانت خارج الخدمة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار حالياً إلى 67 موقفاً جاهزة لاستقبال مختلف أنواع الطرازات.

كما تضمنت هذه المرحلة تطوير أجزاء حيوية من الممر المساعد (A)، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الحركة الأرضية ويرفع جاهزية المطار لاستيعاب الزيادة المتنامية في حركة الطيران السياحي الوافد إلى مدينة السلام.

وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل خطة تنفيذ محكمة اعتمدت على نظام "المراحل المتتالية"، وهو ما سمح باستمرار أعمال التطوير دون المساس بانتظام الرحلات الجوية أو انسيابية الحركة الأرضية. 

وتم تنفيذ كافة الأعمال وفقاً لأعلى معايير السلامة والمواصفات الفنية الدولية، مما يبرز قدرة الكوادر المصرية على تحقيق التوازن الدقيق بين تحديث المنشآت واستدامة التشغيل بكفاءة عالية.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الشركة المصرية للمطارات للارتقاء بمستوى الخدمات وتحديث البنية التحتية، تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية بتنشيط حركة السياحة وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، بما يضمن تقديم تجربة سفر عالمية المستوى لزوار المقاصد السياحية المصرية.

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

