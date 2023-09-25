لاستكمال مسيرة النجاح.. رابطة أزهري من أجل مصر تناشد الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات القادمة

أعلنت رابطة أزهري من أجل مصر، دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة النجاح والتنمية.



وتقدمت رابطة أزهري من أجل مصر، في بيان لها، بخالص الشكر والتقدير للدولة المصرية وجميع مؤسساتها على ما قدموه من انجازات كبيرة في جميع المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تقدمت بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما بذله من جهد للنهوض بمصر وتحقيق امنها واستقرارها واعادة وضعها على خريطة السياسة والقوى العالمية بكل قوة.

وتابعت : أما ما يقدمه الرئيس للنهوض بمصر والوصول إلى الجمهورية الجديدة، ذلك لا نستطيع التعبير عنة بالشكر ولكن كل ذلك سيكتبه التاريخ له بحروف من نور.

وناشدت الرابطة، الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة 2024 – 2030 داعمين إياه بكل جد وجهد لكى يكمل حلمنا وحلمة للنهوض بمصرنا الحبيبة وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة

واختتمت البيان : حما الله مصر وشعبها وزعيمها من كل شر.. كمل حلمك إحنا معاك.