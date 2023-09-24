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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إعانة عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات فى إطار مساعدات بيت الزكاة والصدقات

بيت الزكاة
بيت الزكاة

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصرف إعانة عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات ضمن برنامج “سند” لمد يد العون إلى الفقراء، وذلك فى إطار المساعدات التي يقدمها بيت الزكاة والصدقات للمرأة المعيلة.

إعانة عاجلة لاثنتين من السيدات المعيلات فى إطار مساعدات بيت الزكاة والصدقات

حضرت السيدة «سحر. ر»، 38 عامًا، بدون عائل لتهرُّب زوجها من المسئولية، ولديها 7 أطفال، وتحتاج لعلاج مستمر لمعاناتها من ضعف شديد في عضلة القلب، وتعول اثنين من الأبناء في المرحلة الإعدادية وثلاثة في المرحلة الابتدائية، بالإضافة لطفلين عمرهما 3 سنوات و4 سنوات.

فحَصَ المختصون في بيت الزكاة والصدقات أوراق السيدة «سحر. ر» والتقارير الطيبة وشهادات ميلاد الأبناء، كما فحص المختصون المستندات التي تفيد بأنها مريضة ولا تقدر على العمل، وأهلها يقيمون في محافظة سوهاج ولا يستطيعون مساعدتها.

كما استقبل بيت الزكاة والصدقات السيدة «أميرة. ع»، 29 عامًا، مطَلَّقة ولديها 3 أبناء، وفقدَت وظيفتها لانشغالها مع ابنتها التي ابتلعت قطعة معدنية وأجْرَت لها حراجة لاستخراجها من الأمعاء وتحتاج لرعاية طبية مستمرة، وفحص المختصون المستندات والتقارير الطبية الدالة على حالتها.

على الفور وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بصرف إعانة فورية لكل منهما، كما وجَّه بصرف إعانة شهرية لإعانتهما على تحمل أعباء الحياة.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، ويحرص على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

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مبادرة إلى المدرسة

انتهى«بيت الزكاة والصدقات» من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة بنى سويف، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك فى إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له يوم الخميس21 سبتمبر 2023، أن عملية التوزيع بمحافظة بنى سويف استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات مدينة بنى سويف وناصر والواسطىوإهناسياوبباوسمسطاوالفشن. 

وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج “رحمة لكفالة الأيتام” لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات الإمام الاكبر السيدات المعيلات توزيع الشنط المدرسية إلى المدرسة مبادرة إلى المدرسة

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