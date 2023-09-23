لماذا توفي أبناء الرسول وهم صغار؟.. اعرف أسماءهم ذكورا وإناثا

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أبناء الرسول - صلى الله عليه وسلم- سبعة، من الأولاد، ثلاثة ذكورٍ، وهم: القَاسِم، وعبد الله، وإبراهيم، وأربع إناثٍ، هنَّ: زَيْنَب، ورُقيَّة، وأم كُلْثُوم، وفَاطِمة.

وأوضح مركز الأزهر في منشور له، أن أبناء الرسول كلهم من زوجته خَدِيجَة بنت خُويلِد، عدا ابنه (إبراهيم) كان من زوجته السيدة مَارِيَة القِبْطِيَّة المِصْرِيَّة، أم المؤمنين.

لماذا توفى أبناء الرسول وهم صغار؟

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الإجابة عن سؤال: لماذا توفى أبناء الرسول وهم صغار؟ منوها بأن أولاده الذكور توفوا وهم صغار، أمَّا البنات فكَبُرنَ وتزوَّجنَ، ثمَّ لحِقنَ بالرَّفيق الأَعْلى في حياتِه، عدا (فاطمة الزَّهراء)- رضي الله عنها-.

وأشار مركز الأزهر، إلى أن النبي الكريم كان جَدًّا لثمانية أحفاد، كما يلي:

- خمسة منهم لابنته فاطمة الزَّهراء وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهم: الحسن، والحسين، ومحُسن، وأمُّ كُلثُوم، وزينب، وقد توفّي مُحسن في صِغره.

- واثنين من أحفاده لابنته زينب وزوجها أبي العاص رضي الله عنهما وهما: عليّ، وأُمَامَة، وقد توفّي عليّ في صِغره.

- وحفيد واحد لابنته رُقيَّة وزوجها عُثمَان بن عفَّان رضي الله عنهما واسمه عبد الله، وكان عثمان رضي الله عنه يُكنّى به، وقد توفّي عبد الله لمَّا بلغ السَّادِسة مِن عُمُره.

أسماء أولاد النبي الذكور

يسأل كثير من المسلمين في يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، عن كم عدد أبناء الرسول الذكور والإناث ، ويشغل بالهم هذا السؤال ويتشوقون إلى معرفة إجابته، ونوضح لهم أسماء أولاد النبي الذكور والإناث، وهم:

1- السيد الْقَاسِمُ ، وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى ، مَاتَ طِفْلًا .

2 – السيد عَبْدُ اللهِ ، مَاتَ صَغِيرًا بِمَكَّةَ ، وَيُقَالُ لَهُ : الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ .

3 – السيد إبْرَاهِيمُ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ بنت شمعون ولد في ذى الحجة سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الْهِجْرَةِ ، ولد بالعالية ، وكانت سلمى زوجة أبى رافع مولاة رسول الله ﷺ قَابِلَتَهُ ، فَبَشَّرَ أبو رافع به النبي ﷺ ، فوهب له عبدا، فلما كان يوم سابعه عَقَّ عنه بكبش ، وحلق رأسه ، حلقه أبو هند ، وسماه يومئذ ، وتصدق بزنة شعره وِرْقًا -فضة- على المساكين ، ودفنوا شعره في الأرض .

قال الواقدي : توفى إبراهيم ابن النبي ﷺ يوم الثلاثاء لعشر ليال خلت من ربيع الأول سنة عشر في بنى مازن عند أم بردة ابنة المنذر من بنى النجار ، ودفن بالبقيع.

قَالَ أَنَسٌ رضي الله عنه : لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : " تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ" .

وَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِىَ " .