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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عبدالرازق وكيلًا للدراسات العليا بـ شريعة الأزهر.. والهلوتي رئيسًا لقسم الهندسة المدنية بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور ذكري عبد الرازق، وكيلًا للدراسات العليا والبحوث بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

الهلوتي رئيسًا لقسم الهندسة المدنية بهندسة الأزهر بالقاهرة

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عرفة عبد النبي الهلوتي، رئيسا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بنين القاهرة.

أهمية العلوم الأساسية والتطبيقية في نهضة الوطن

أشاد المشاركون في افتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط والذي أقيم برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وسعادة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر تحت عنوان: "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية lCNHBAS 2023" بجهود كلية العلوم في نهضة الوطن، مؤكدين على أن كلية العلوم يطلق عليها: (كلية أم العلوم) نظرًا لأن كل الكليات العملية والتطبيقية تدرس بها وتنهل من علومها.

من جانبه رحب الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بحضور المؤتمر جميعًا من داخل مصر وخارجها، ناقلًا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للحضور جميعًا.

وأشاد عبد المالك بجهود علماء كلية العلوم بأسيوط في نشر علوم الدين والدنيا، وأكد أن هذه الجهود المبذولة كان ورائها جندي معلوم هو الدكتور عبد الدايم نصير، عميد الكلية الأسبق، ثم استكمل من جاء بعده من العمداء تلك المسيرة العلمية المتميزة.

نائب رئيس جامعة الأزهر: لايوجد طالب بكليات القمة إلا ويستفيد من «العلوم»|صور

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط

وأوضح أن الكلية تشهد نشاطًا علميًّا كبيرًا حيث لا يمر أسبوع إلا وتعقد لقاءات علمية وورش عمل تدريبية، مدللا على ذلك باستضافتها الشهر الماضي لوفد علمي من ألمانيا، أعقبه استقبال وفد آخر من اليابان، مؤكدا على أن هذه الجهود تقف خلفها إدارة ناجحة ومتميزة بقيادة الدكتور علاء جاد الكريم، عميد الكلية النشيط والمنفتح على التعاون من أجل مصلحة الكلية ورفعة جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، على الدور الكبير الذي تقوم به كلية العلوم بأسيوط، مشيرا إلى أنه لا يوجد طالب في كليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة إلا ويستفيد من كلية العلوم،  مؤكدا على أنها كلية متميزة.

وثمن صديق جهود الدكتور عبد الدايم نصير، عميد الكلية الأسبق صاحب الأيادي البيضاء على الجامعة في إحداث طفرة كبيرة في مجال الدراسات العليا والبحوث، كما ثمن صديق جهود أبناء كلية العلوم بأسيوط والمتمثلة في إسهاماتهم في رفع تصنيف الجامعة على مستوى العالم من خلال نشر الأبحاث العلمية المتميزة في كبريات المجلات العالمية، لافتا إلى أنهم نماذج مضيئة من خلال نشاطهم الكبير واستحواذهم لعدد كبير من المنح الدراسية لاستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه من كبريات الجامعات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

وبعث الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، برسالة شكر وتقدير لأسرة كلية العلوم بأسيوط تلك الكلية التي يتميز أبنائها بأنهم أصحاب مغامرات رائعة تسهم جهودهم في تقدم الوطن من خلال رؤى واضحة تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وقدم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلى أسرة كلية العلوم بأسيوط لعقد مؤتمرها الدولي السادس متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يخرج المؤتمر بتوصيات علمية مفيدة تسهم في رفع تصنيف جامعة الأزهر على مستوى العالم.

وأشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجهود كلية العلوم بأسيوط في تنظيم مؤتمرها الدولي السادس، مشيرا إلى أنها تعد أم الكليات.

وثمن نائب رئيس الجامعة لفرع البنات اختيار عنوان المؤتمر الدولي السادس وتكامل الأقسام العلمية في الكلية فيما بينها، خاصة وأن المؤتمر يتصدى للتحديات المستحدثة وفي مقدمتها التغيرات المناخية.

وأكد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات أن جامعات العالم كلها استفادت من جهود علماء المسلمين في عصور الظلام، متمنيًا التوفيق للمؤتمر وخروجه بتوصيات علمية مفيدة تسهم في نهضة الوطن وتقدمه ورفع راية الأزهر الشريف عالية خفاقة على مستوى العالم.

وعبر الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، عن فخره  بانتمائه إلى كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، مشيرًا إلى أن الكلية تعد في طليعة الكليات في النشر الدولي، وعبر عن اعتزازه بالقامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في إنشاء وتأسيس كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط ورفع راية الأزهر الشريف جامعا وجامعة في تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية والذي تضمن عديدًا من علماء كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط مما يعد مصدر فخر لنا جميعًا.

الأزهر جامعة الأزهر العلوم الأساسية الدكتور سلامة داود الدكتور عبد الدايم نصير

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