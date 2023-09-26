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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اللواء محمد زكي الألفي يروي كواليس بداية الهجوم في ثغرة الدفرسوار

صدى البلد

قال اللواء محمد زكي الألفي أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الكتيبة 18 وصلت إلى امكان ثغرة الدفرسوار يوم 15 أكتوبر 1973، وأبلغت بوجود حشود دبابات للعدو، وبدأ يهاجم الكتيبة في هجوم مضاد.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن قوات العدو كانت تضم 4 ألوية، 2 لواء مدرع، ولواء مشاة ميكانيكا، ولواء مظلي، بقيادة أريل شارون، أمام الكتيبة فقط.

وأكمل أنه ليلة 15 أكتوبر بدأ شارون في هجوم كاسح تجاه الكتيبة، ودار حول الكتيبة ليسير بمحاذاة البحيرة ويتسلل إلى المنطقة الإدارية والمدفعية، لكن واجه مقاومة شديدة من الكتيبة وقاتلنا حتى الفجر، وأبلى النقيب نوارين الباسل سيد جاد بلاء حسنا، حيث كان يشبه رامبو البطل السينمائي، ومعه محمد الشافعي عطية، ظلا يقاتلان بشراسة غير عادية لصد أي اختراق في الكتيبة.

واشار إلى أن الدبابة الإسرائيلية إذا وصلت للحد الأمامي للكتيبة؛ تفرم المشاة تحت الجنازير، وتردم الخنادق، لكنها تفاجأت بخدعة الترعة الجافة؛ فتوقفت، فيطلق عليها نوارين وعطية النيران، ويمنعانها من الوصول لعمق المشاة، وسقط وقتها عدد كبير من جنود العدو أسرى.

أبطال حرب أكتوبر الإعلامي الدكتور محمد الباز أكتوبر 1973 الدكتور محمد الباز اللواء محمد زكى الألفى برنامج الشاهد

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