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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إقبال جماهيري كبير على فعاليات ملتقى أولادنا

صدى البلد

شهدت الأيام الأولى من الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة والذى يحمل عنوان الحياة حلوة، إقبالا كثيفا من الجمهور والمهتمين بالأنشطة والندوات التي يتم تقديمها.

وحظيت ورشة المأكولات التراثية المصرية المغربية، بنصيب الأسد والتي تقام يوميا الرابعة عصرا في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتقدمها الشيف سلوى عضو الفيدرالية المغربية لفنون الطهى، حيث يشارك بها عدد كبير من "أولادنا" وغيرهم من المهتمين.

كما شهدت الفعاليات زيارات الوفود الأجنبية المشاركة إلى عدة مناطق أثرية أهمها منطقة الأهرامات ومجمع الأديان وغيرها من المعالم السياحية بالقاهرة والجيزة.

ايضا تم تنظيم زيارات يومية من طلاب المدارس للمشاركة في فعاليات الملتقى للتوعية بذوي القدرات الخاصة، والاستمتاع بمعرض السينما وورش العمل والندوات وغيرها من الفعاليات.

وفى نفس السياق أقيمت على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ندوة متلازمة "إرلن" وتأثيرها على القدرات المختلفة للأطفال للمدربة رشا أنور، والتي أكدت أن مشكلة المتلازمة تتمثل في صعوبة القدرة على فهم المعلومات التي تصل من خلال العيون، مشيرة إلى أنها تختلف عن المشكلات المتعلقة بالرؤية أو حدة النظر، واستعرضت عددا من الأبحاث التي قام بها بعض العلماء منذ اكتشافها، وشارك عدد كبير من الأطفال بشكل تفاعلي مع المدربة .

كما أقيمت ندوة تأثير الأنشطة الاستعراضية والعروض الموسيقية على دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في المجتمع للدكتور محمد فتحي، وتم تطبيق عدد من الأنشطة وعرض عدد من الفيديوهات الاستعراضية للتطبيق العملي عليها.

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