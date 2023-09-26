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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

أول روبوت من تسلا
أول روبوت من تسلا لتدريب اليوجا

نشرت شركة تسلا مقطع فيديو يوثق أول روبوت لتدريب اليوجا من صنعها «أوبتيموس» الذي يشبه الإنسان وهو يؤدي مجموعة متنوعة من المهام أهمها ممارسة اليوجا. 

يعرض الفيديو في البداية قدرة الروبوت على فرز الأشياء بسهولة وبسرعة تشبه سرعة الإنسان، حيث يكون قادرًا على التكيف بسرعة مع هذا التغيير وإنجاز المهمة بنجاح. 

ويؤدي الروبوت أوضاع اليوجا التي تتطلب الوقوف على ساق واحدة ومد أطرافه؛ لإظهار توازنه ومرونته. 

وفقًا للفيديو، أصبح أوبتيموس الآن قادرًا على معايرة ذراعيه وساقيه ذاتيًا. 

ويمكنه أيضًا تحديد موقع أطرافه بدقة في الهواء باستخدام أجهزة تشفير الرؤية وموضع المفاصل. 

وشارك حساب Tesla Optimus الرسمي، مقطع الفيديو، وعلق عليه: "يمكن لـ Optimus الآن فرز الأشياء بشكل مستقل على حسب ألوانها". 

ويتم تدريب شبكة تلك الروبوتات العصبية بشكل كامل من البداية إلى النهاية: "الفيديو في الداخل.. التحكم في الخارج.. تعال وانضم إلينا للمساعدة في تطوير أوبتيموس (وتحسين روتين اليوجا الخاص به).

روبوت تسلا الروبوت اليوجا تدريب اليوجا Optimus Tesla

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