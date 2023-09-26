سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: نتعاون مع مصر بالسياسة الخارجية وعدة مجالات

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد يتعاون مع القاهرة في مجال السياسة الخارجية بجانب مجالات عدة، موضحًا: "لدينا عدد كبير من القضايا التي نناقشها في مختلف المحافل منها مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي من المزمع أن ينعقد في بروكسل بديسمبر".

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مقدمة برنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "سنتطرق إلى العديد من القضايا منها قضايا ذات طابع سياسي، كما كنا نتحدث عن أولويات الشراكة التي اتفقنا على العمل عليها وقضايا ذات صلة بالسياسة الخارجية وكيفية التعامل مع تحدياتها عالميا وكيفية العمل على تعددية الأطراف من جانب مصر والاتحاد الأوروبي في إطار ما يتمسكان به ويدعمانه".

وتابع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: "سنتعمق في قضايا بعينها، مثل عمليات السلام في الشرق الأوسط والأزمة الغذائية والحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها، وبالتالي، فإن هناك الكثير من الأشياء التي نناقشها سياسيا وبنفس الأهمية نتناقش بشأن التعاون في مجالات الاقتصاد وكيفية مساعدة بعضنا البعض في مجالات اقتصادية كثيرة مثل مجال الطاقة".

