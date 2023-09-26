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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وثيقة.. فرنسا تسعى إلى اتخاذ موقف أقوى للاتحاد الأوروبي بشأن الوقود الأحفوري

صدى البلد

قالت فرنسا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يحدد علنًا التواريخ التي يجب بحلولها التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري، لتعزيز مساعيه للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن التخلص التدريجي في قمة المناخ المقبلة COP28 للأمم المتحدة.

ويقوم دبلوماسيون من الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بصياغة موقفهم التفاوضي بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). 

وفي القمة، التي تبدأ في نوفمبر في دبي، ستحاول حوالي 200 دولة تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من تغير المناخ.

وقالت فرنسا في وثيقة تم مشاركتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى واطلعت عليها 'يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى سردًا أقوى وأكثر وضوحًا بشأن الخروج من الطلب على الوقود الأحفوري، مع مسار كمي وتاريخ خروج لكل طاقة أحفورية، بناءً على العلم'. بواسطة رويترز.

وقالت الوثيقة إن تحديد جدول زمني 'من شأنه أن يزيد الضغط على الدول المترددة في الاتفاق على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري'، مشيرة إلى الإجراءات التي اتفق عليها بالفعل الاتحاد الأوروبي وآخرون من شأنها الحد من استهلاك النفط - بما في ذلك عن طريق تحديد مواعيد حتى نهاية عام 2019. إنهاء مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين.

وفي تقرير صدر هذا الشهر عن الجهود العالمية للحد من تغير المناخ، قالت الأمم المتحدة إن 'التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بلا هوادة' أمر ضروري للوصول إلى صافي الانبعاثات إلى الصفر وتجنب تغير مناخي أكثر خطورة بكثير.

أنواع الوقود الأحفوري 'بلا هوادة' هي تلك التي لا تستخدم التكنولوجيا لالتقاط الانبعاثات الناتجة عن حرقها.

وحثت فرنسا الاتحاد الأوروبي على توضيح موقفه بشأن تقنيات احتجاز الانبعاثات، لضمان عدم استخدامها لتأخير الجهود الرامية إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بشكل مباشر واستبداله بالطاقة المنخفضة الكربون.

وترى بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري دورًا أكبر لهذه التقنيات، مما قد يساعدها في الحفاظ على تشغيل بنيتها التحتية الحالية.

وقال مسؤول بولندي لرويترز 'بولندا تدعم استخدام تقنيات المكافحة من أجل تعزيز العمل المناخي على مستوى العالم... نخطط لاستثمارات محددة في تلك التقنيات في المستقبل'.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الانتهاء من موقفه التفاوضي بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في منتصف أكتوبر.

تعكس التوترات بين دول الاتحاد الأوروبي انقسامًا عالميًا بين الدول التي تطالب باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتلك التي تسعى إلى الحفاظ على دور الفحم والنفط والغاز.

ودعمت حوالي 80 دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، اقتراحًا هنديًا بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة COP27 التي عقدت العام الماضي، لكن المملكة العربية السعودية ودول أخرى غنية بالنفط والغاز اعترضت عليه.

COP27 الاتحاد الأوروبي الاحتباس الحراري الأمم المتحدة الوقود الاحفوري النفط والغاز

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