أخبار الفن| انتهاء خلاف أكرم حسني وحمو بيكا.. وحفل لرامي جمال بالإسكندرية

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن أكرم حسني ورامي جمال :



يحل اليوم ، ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي بعد ان قدمت اعمالا متميزة.



أشعل النجم رامي جمال حفل تخرج طلاب أحد المعاهد في أبو قير بالإسكندرية، وتفاعل معه الطلاب بشكل كبير، ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.



شهدت الأيام الأولى من الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة والذى يحمل عنوان الحياة حلوة، إقبالا كثيفا من الجمهور والمهتمين بالأنشطة والندوات التي يتم تقديمها.



كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب اغنيه بالباقي لبان.