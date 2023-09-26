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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| انتهاء خلاف أكرم حسني وحمو بيكا.. وحفل لرامي جمال بالإسكندرية

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن أكرم حسني ورامي جمال :

 

في ذكرى ميلادها.. حقيقة ارتباط ثريا حلمي بإسماعيل يس


يحل اليوم ، ذكرى ميلاد الفنانة ثريا حلمي بعد ان قدمت اعمالا متميزة.


رامي جمال يشعل حفل تخرج طلاب أحد المعاهد بالإسكندرية | صور


أشعل النجم رامي جمال حفل تخرج طلاب أحد المعاهد في أبو قير بالإسكندرية، وتفاعل معه الطلاب بشكل كبير، ورفع الحفل شعار “كامل العدد”.


إقبال جماهيري كبير على فعاليات ملتقى أولادنا

 


شهدت الأيام الأولى من الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة والذى يحمل عنوان الحياة حلوة، إقبالا كثيفا من الجمهور والمهتمين بالأنشطة والندوات التي يتم تقديمها.

 


طلع على نياته.. أكرم حسني يعلن انتهاء خلافه مع حمو بيكا


كشف الفنان أكرم حسني عن انتهاء خلافه مع مؤدى المهرجانات حمو بيكا والذي كان بسبب اغنيه بالباقي لبان.

اكرم حسني رامي جمال

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