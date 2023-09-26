هارموني HarmonyOS 4.0 يصل إلى أكثر من 60 مليون جهاز هواوي

أزاحت شركة هواوي الستار عن أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها HarmonyOS 4.0، ففي 4 أغسطس، جلبت النسخة الجديدة العديد من التغييرات على واجهة المستخدم، بالإضافة إلى ميزات ومجموعة من الترقيات.

وطرحت شركة "هواوي" Huawei البرنامج الجديد بسرعة على الأجهزة المؤهلة لتلقي التحديث، في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت العلامة التجارية أن 10 ملايين هاتف ذكي وجهاز لوحي من "هواوي" بدأت تعمل بالفعل بنظام HarmonyOS 4.0. واليوم، أكدت "هواوي" أن نظام التشغيل في طريقه حاليا لأن يكون على أكثر من 60 مليون جهاز.

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أعلنت شركة Huawei أن هناك 60 مليون عملية تثبيت لنظام HarmonyOS 4 على هواتفها وأجهزتها اللوحية في حدث إطلاق منتجاتها الفلاج شيب الرائدة والرئيسية لخريف 2023، مشيرة إلى أنها تضيف في المتوسط 1.2 مليون مستخدم جديد للنظام كل يوم. ويأتي هذا بعد أقل من شهرين من الإعلان الرسمي عن البرنامج.

يأتي HarmonyOS 4.0 مع العديد من التحسينات الملحوظة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من قوالب السمات وتصميمات التخطيط الفريدة، مع هذا الإصدار يمكنك تحديد ألوان أيقونات التطبيق الخاص بك وتعيين خلفيات وهوم سكرين من الرموز التعبيرية المفضلة لديك.

كما يتيح لك HarmonyOS 4.0 إدارة إشعاراتك بشكل أفضل من خلال تجميعها معًا وفرزها حسب الأهمية، كما أن الإشعارات الخاصة بكل تطبيق يتم تجميعها في بطاقات ديناميكية حتى تتمكن من رؤية المزيد من المعلومات حول كل إشعار دون الحاجة إلى فتحه. يتيح لك HarmonyOS 4.0 أيضًا تحديد النص والصور عن طريق النقر المزدوج ثم الضغط لفترة طويلة لتحديدها.

أطلقت شركة "هواوي" ستة منتجات جديدة في الصين، بما في ذلك الهاتف الذكي Huawei Mate 60 RS Ultimate Design مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وجسم من السيراميك، مع سماعات FreeBuds Pro 3 وكذلك Watch GT 4.