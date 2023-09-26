بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

كشفت شركة هواوي النقاب عن نظارتها الذكية من الجيل التالي طراز Huawei Eyewear 2 في حدث إطلاق منتجات الفلاج شيب لخريف عام 2023 التي شملت هواتف Mate 60 RS Ultimate وساعة Watch GT 4 والجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2.

تم تقديم هذه النظارات الذكية الجديدة في نمطين إضافيين هما Titanium Sky وGold Wire، مما يوسع النطاق الذي يشمل أيضًا أنماط بدون إطار، وAviator، والنظارات التي تأتي بنضف فريم فقط، والهدف أن تناسب جميع الأذواق المخلتفة

Huawei Eyewear 2

تم تصميم طراز Titanium Sky بإطار من التيتانيوم خفيف الوزن يزن 4.7 جرام فقط، ويتميز بتصميم انسيابي بسيط وعصري، بينما يتميز طراز Gold Wire بطلاء ذهبي عيار 18 قيراط وفريم رفيع وأنيق. ولجعل نظارات Eyewear 2 أكثر سهولة في الاستخدام، قامت هواوي بتقليل عرض هياكل السماعات بنسبة 20%، لتكون في نهاية المطاف بعرض 9.7 ملم، وانخفاض العرض عند نهاية أذرع النظارة بنسبة 28% إلى 8.3 ملم.

تقدم Huawei Eyewear 2 ترقيات كبيرة بالمقارنة مع الجيل السابق، مما يعزز سعة مكبر الصوت بنسبة 40% ويزيد من حجم تشغيل الوسائط بنسبة 30%، ويعد بتجربة صوتية رائدة. وتتميز النظارة أيضًا بأداة إلغاء الضوضاء الثلاثية، مما يضمن إجراء مكالمات صوتية واضحة تمامًا.

Huawei Eyewear 2

وتتميز النظارات الذكية بأجهزة استشعار موجودة على الأذرع، مما يزيد من مساحة التحكم باللمس إلى 23 ملم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% عن الطراز السابق. يهدف هذا التحسين إلى منع اللمسات العرضية وضمان التشغيل بطريقة أكثر سهولة وسلاسة.

من أجل التوافق والاتصال، تدعم النظارات الاتصالات بأجهزة متعددة، وتسهل التبديل الصوتي بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل على نظام HarmonyOS وهي متوافقة مع أنظمة أندرويد وiOS و Windows. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن Eyewear 2 دعمًا لـ Neck Health 2.0.

فيما يتعلق بعمر البطارية، تأتي Eyewear 2 بتحسينات كبيرة، مع ما يصل إلى 11 ساعة من الاستعمال المستمر - 83% أكثر من الطراز السابق وما يصل إلى 9 ساعات من وقت التحدث، اي ضعف سعة سابقتها. يستغرق الشحن الكامل 50 دقيقة، والشحن السريع لمدة 10 دقائق يوفر 3 ساعات من الاستماع.

يتم فتح باب الطلب المسبق لـ Eyewear 2 في 25 سبتمبر، ويبدأ البيع الرسمي في 30 سبتمبر. تم تحديد السعر بـ 2299 يوانًا (314 دولارًا) للنظارات الضوئية Titanium Sky Optical، و1899 يوانًا (260 دولارًا) للنظارات الضوئية Gold Wire، و1699 يوانًا (232 دولارًا) للنظارات البصرية بدون إطار وموديل أفياتور والنظارة بنصف إطار.