رغم وجود مجموعة كبيرة من شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تقدم للعملاء أحدث التقنيات بسرعات شحن عالية وذاكرة عشوائية مبالغ فيها وقدرات تصوير تبدو خرافية، مثل سامسونج وشاومي و وان بلس وهواوي، إلا أن "آبل" تظل حالة خاصة ومتفردة، ليس فقط في نظامها البيئي الخاص المغلق iOS، المختلف عن أندرويد، بل أيضا في الصور الذهنية التي خلقتها في ذهن المستهلكين ومحبي التكنولوجيا في كل أنحاء العالم، أصبح اسم Apple ماركة مسجلة في الجودة والموثوقية والقيمة العالية، حتى في أعين المنافسين.

Huawei

في تطور قد يبدو مفاجئ وغريب، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي Huawei الصينية العملاقة للتكنولوجيا، رين تشنغفي، عن إعجابه الشديد بشركة أبل، مشيدًا بالمنافس الأمريكي لعلامته التجارية، وفي حديثه في مسابقة البرمجة الجماعية الدولية التي ترعاها هواوي، كشف رين عن احترامه لشركة أبل ومنتجاتها.

تصريحات "رين" اعتبرها الكثيرين غير متوقعة بالمرة خاصة في ظل احتدام المنافسة بينهما، ولكن "رين" أشاد بشركة Apple قائلاً: "إننا كثيرًا ما نستكشف أسباب نجاح وتألق منتجات آبل الجيدة جدا، ويمكننا أيضًا رؤية الفجوة بيننا وبين Apple. أنا سعيد جدًا بوجود مدرس يمنحنا الفرصة للتعلم والمقارنة. لن مبالغًا إذا وصفت نفسي بأني من معجبين آبل".

ويأتي هذا الكشف المفاجئ وسط منافسة شرسة في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث تتنافس أحدث هواتف 5G الرائدة من هواوي مع عروض آبل.

واجهت شركة هواوي، التي كانت فيما مضى واحدة من أكبر صناع الهواتف الذكية في العالم والأكبر نموا، انتكاسة كبيرة في عام 2019 عندما تم وضعها على قائمة الكيانات المحظورة من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، مما أدى إلى سلسلة من العوائق والتحديات الكبيرة التي عطلت حالة النمو والازدهار التي عاشتها خاصة بعد حجب أشباه الموصلات عنها وفقدان هواتفها الوصول إلى تطبيقات وخدمات جوجل، مما أثر بشكل كبير على تواجدها في السوق الغربية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، استطاعت هواوي أن تقاوم وتخرج أقوى من الأول وأن تعود للأسواق العالمية بمنتجات قوية خاصة بعجد إصدار هاتف Mate 60 المتميز، وهو مدعوم بمعالج السيليكون HiSilicon Brin 9000S الخاص بشركة على ، وهي خطوة تذكرنا بنهج شركة Apple في تصميم معالجاتها الخاصة.

ومع استمرار هواوي في الابتكار والتفوق على نفسها وفتح آفاق جديدة للتنافس مع شركة أبل، فإن الثناء غير المتوقع من رين تشنغفي بمثابة تذكير بالترابط المتبادل بين صناعة التكنولوجيا العالمية والدروس القيمة التي يمكن تعلمها بين المتنافسين حتى في خضم المنافسة الشرسة.