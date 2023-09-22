عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مؤسس ورئيس "هواوي": أنا من المعجبين بـ Apple ونحن نتعلم منها

Huawei
Huawei

رغم وجود مجموعة كبيرة من شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تقدم للعملاء أحدث التقنيات بسرعات شحن عالية وذاكرة عشوائية مبالغ فيها وقدرات تصوير تبدو خرافية، مثل سامسونج وشاومي و وان بلس وهواوي، إلا أن "آبل" تظل حالة خاصة ومتفردة، ليس فقط في نظامها البيئي الخاص المغلق iOS، المختلف عن أندرويد، بل أيضا في الصور الذهنية التي خلقتها في ذهن المستهلكين ومحبي التكنولوجيا في كل أنحاء العالم، أصبح اسم  Apple  ماركة مسجلة في الجودة والموثوقية والقيمة العالية، حتى في أعين المنافسين.

Huawei 

 في تطور قد يبدو مفاجئ وغريب، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي Huawei الصينية العملاقة للتكنولوجيا، رين تشنغفي، عن إعجابه الشديد بشركة أبل، مشيدًا بالمنافس الأمريكي لعلامته التجارية، وفي حديثه في مسابقة البرمجة الجماعية الدولية التي ترعاها هواوي، كشف رين عن احترامه لشركة أبل ومنتجاتها.

تصريحات "رين" اعتبرها الكثيرين غير متوقعة بالمرة خاصة في ظل احتدام المنافسة بينهما، ولكن "رين" أشاد بشركة  Apple  قائلاً: "إننا كثيرًا ما نستكشف أسباب نجاح وتألق منتجات آبل الجيدة جدا، ويمكننا أيضًا رؤية الفجوة بيننا وبين Apple. أنا سعيد جدًا بوجود مدرس يمنحنا الفرصة للتعلم والمقارنة. لن مبالغًا إذا وصفت نفسي بأني من معجبين آبل".

ويأتي هذا الكشف المفاجئ وسط منافسة شرسة في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث تتنافس أحدث هواتف 5G الرائدة من هواوي مع عروض آبل.

واجهت شركة هواوي، التي كانت فيما مضى واحدة من أكبر صناع الهواتف الذكية في العالم والأكبر نموا، انتكاسة كبيرة في عام 2019 عندما تم وضعها على قائمة الكيانات المحظورة من قبل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، مما أدى إلى سلسلة من العوائق والتحديات الكبيرة التي عطلت حالة النمو والازدهار التي عاشتها خاصة بعد حجب أشباه الموصلات عنها وفقدان هواتفها الوصول إلى تطبيقات وخدمات جوجل، مما أثر بشكل كبير على تواجدها في السوق الغربية.

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

عمال آبل يضربون عن العمل بعد الإعلان عن آيفون 15.. ما السبب؟

وعلى الرغم من هذه التحديات، استطاعت هواوي أن تقاوم وتخرج أقوى من الأول وأن تعود للأسواق العالمية بمنتجات قوية خاصة بعجد إصدار هاتف Mate 60 المتميز، وهو مدعوم بمعالج السيليكون HiSilicon Brin 9000S الخاص بشركة على ، وهي خطوة تذكرنا بنهج شركة Apple في تصميم معالجاتها الخاصة.

ومع استمرار هواوي في الابتكار والتفوق على نفسها وفتح آفاق جديدة للتنافس مع شركة أبل، فإن الثناء غير المتوقع من رين تشنغفي بمثابة تذكير بالترابط المتبادل بين صناعة التكنولوجيا العالمية والدروس القيمة التي يمكن تعلمها بين المتنافسين حتى في خضم المنافسة الشرسة.

Apple هواوي آبل Huawei أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

موضوعات متعلقة

شركة Neuralink  تفتح باب التقدم رسميا للراغبين في زراعة شرائح الدماغ

تختار مين.. مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V وGalaxy S23

4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

بسبب آيفون 15.. سامسونج تتخلى عن كاميرا البيرسكوب في Galaxy S24 ultra

بإمكانات الفوتوشوب.. تطبيق paint من مايكروسوفت بترقيات كبيرة

لمنافسة "مايكروسوفت".. جوجل كروم بميزة جديدة لمشاهدة الفيدويوهات

أخيرا.. الآيباد يحصل على نسخة خاصة من WhatsApp

ساعة Fire-Boltt الجديدة Avalanche ببطارية 7 أيام

ترشيحاتنا

بركات: هناك لاعبون في الدوري المصري يدخنون الشيشة

شاهد.. لحظة انسحاب وزير كويتي بالأمم المتحدة اعتراضًا على وجود مسئول إسرائيلي

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لماذا عليك أن تقرأ سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة؟

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

دويدار: لاعبو الزمالك "مظاليم".. وتبديلات أوسوريو "خطأ فادح"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناوله.. نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة

بكوب لبن.. طريقة عمل الجبنة الكريمي بالمنزل

بأوراق الجوافة .. تخلص من حساسية الجلد بوصفتان مختلفتان

احترس .. آلام البطن مؤشر لأمراض خطيرة إذا ظهرت معها هذه الأعراض

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ