4 إمكانيات جديدة لمتجر آبل مع إصدار iOS 17

أصدرت شركة آبل Apple، بالتزامن مع أجهزة آيفون 15 برنامج تشغيلها الأحدث iOS 17، ومعه تقدم تجربة مستخدم أكثر حداثة وتخصيصا وواجهة جديدة لمتجر التطبيقات الخاص بها.

يقدم متجر التطبيقات في شكله الجديد مع تنزيل نسخة iOS 17 توصيات أكثر تخصيصًا حسب تفضيلات المستخدم وتنزيلاته السابقة. يهدف هذا التحديث إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير خيارات مخصصة بناءً على احتياجات المستخدم واهتماماته.

iOS 17

وفقًا لشركة Apple، يعد متجر التطبيقات الجديد جزءًا من استراتيجية شاملة للشركة الأمريكية للمساعدة بشكل أكبر في عرض التطبيقات الملائمة والتوصية بها. يتم الآن تقسيم المقالات والتوصيات إلى أقسام مختلفة. وهذا يجعل من السهل على المستخدمين التعرف على موضوع ما.

بالإضافة إلى المحتوى النصي، وعرض التطبيقات بالتوافق مع اهتمامات المستخدم تقول Apple إنه سيكون هناك المزيد من الفيديوهات التي تعرف بالتطبيقات. ستضيف علامة التبويب "اليوم" في نظام التشغيل iOS 17 أيضًا قسمًا جديدًا في وقت لاحق من هذا العام يسلط الضوء على الأنشطة المختلفة والألعاب، الهدف من ذلك هو جذب انتباه المستخدمين إلى التطبيقات المفيدة ولكنها لسبب ما لا تحظى بشعبية.

فيما يلي بعض ميزات iOS 17 مع متجر التطبيقات:

توصيات منسقة

يقوم فريق تحرير آبل بالتعاون مع خبراء تقنيين باختيار وتنظيم قائمة من التطبيقات ذات الصلة والمثيرة للاهتمام للمستخدمين كل حسب ذوقه واهتماماته وتنزيلاته السابقة. وتستند هذه التوصيات إلى عوامل مختلفة، مثل تفضيلات المستخدم وشعبية التطبيق والاتجاهات أو الترندات في الوقت الحالي. من خلال تقديم مجموعة مختارة بعناية من التطبيقات، يضمن متجر آبل إمكانية اكتشاف المستخدمين لمحتوى جذاب وعالي الجودة.

اقتراحات SIRI المخصصة

يلعب المساعد الصوتي الذكي "سيري" Siri، المساعد الافتراضي لشركة Apple، دورًا كبيرًا في تقديم توصيات التطبيقات المخصصة. يمكن للمستخدمين تمكين اقتراحات Siri لتطبيقات معينة. سيسمح هذا لـ Siri بتقديم خيارات جيدة بناءً على أنماط الاستخدام وتفضيلات المستخدم، تساعد هذه الميزة المستخدمين على اكتشاف التطبيقات والميزات الجديدة التي ربما لم يصادفوها بطريقة أخرى.

تفضيلات وإعدادات متجر التطبيقات

حتى تحصل على تجربة سهلة ومريحة ومرضية لك في متجر آبل، تسمح الشركة أن تعيد ترتيب المتجر بحسب رؤيتك الشخصية واهتماماتك مع وضع أولوية لبعض الفئات التي تحبها، على سبيل المثال الكتب أو الأفلام أو تطبيقات الإنتاجية، كما يمكنك وضع بعض القيود على التنزيلات والإشتراكات.

التعلم الآلي للنظام الأساسي

يعمل نظام التشغيل iOS 17 على تعزيز ميزة التعلم الآلي على الجهاز لتقديم نصائح وتوصيات مخصصة لكل مستخدم حسب توجهاته. تسمح هذه التقنية لجهاز iPhone بتحليل سلوك المستخدم واختياراته وأنماط استخدامه دون المساس بخصوصية المستخدم. ومن خلال التعامل مع البيانات محليًا على الجهاز، تضمن Apple بقاء البيانات الشخصية للمستخدمين آمنة.