عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يقتل البطارية.. مستخدمي iPhone يشتكون من تنزيل iOS 17

Apple
Apple

يعيش محبي هواتف  آبل  آيفون خيبات أمل متتالية، بدأت من إطلاق سلسلة هواتف  آيفون 15  التي أتت باهتة بلا جديد خاصة من ناحية التصميم والشكل وعوامل الابتكار، و مرورا بأزمة الإشعاعات الكهرومغناطيسية الضارة التي تصدر عن آيفون 12 مع انتهاكها لمعايير الإشعاع العالمية، وآخرها تحديث iOS 17.

 منذ أن أطلقت شركة  آبل  Apple تحديث iOS 17 الذي طال انتظاره سارع الملايين من مستخدمي iPhone لتنزيله أملا في الاستمتاع بالمزايا الجديدة، ومع ذلك، معظمهم ندموا على قرارهم، وسرعان ما امتلأ تطبيق إكس بالتغريدات المنتقدة للتحديث الأخير وسط مزاعم بأنه يستنزف عمر البطارية.

Apple 

اجتاحت الشكاوى موقع X (تويتر سابقًا) على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع مزاعم المستخدمون أن الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 17 استنزف عمر بطارية أجهزتهم، غرد كتب أحد المستخدمين: "هل نظام iOS 17 يقتل البطارية؟"، كما أضاف آخر: "عمر البطارية فظيعًا حتى الآن مع نظام التشغيل iOS 17".

وادعى آخرون أن جودة مستوى الشحن انخفض "بشكل حاد" بعد التحديث والتفعيل للإصدار الجديد، بينما اعترف آخر أنهم لا يريدون التحديث وكتبوا: "خائف من الترقية إلى iOS 17 بسبب ما قد يحدث لبطاريتي".

تم إصدار iOS 17 مؤخرا حيث سعت شركة Apple إلى إجراء تغييرات كبيرة على المراسلة وFaceTime على أجهزة آيفون، يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص، ورسائل البريد الصوتي المباشرة، والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك ببساطة عن طريق ملامسة جهاز iPhone الخاص بك لجهاز آخر.

خصم 17% على جوال آبل iPhone 14 Pro في السعودية

"ورطة" بسبب آيفون 12| “أبل” تطلب من موظفيها التكتم على هذا السر.. وحظر أوروبي مرتقب

ومع ذلك، الشكاوى بسبب هذا التحديث انهالت على الشركة ولم يحظ الإصدار بإعجاب المستخدمين، العكس تماما هو ما حدث، وكتب أحد الأشخاص على X: "ينخفض عمر بطارية iPhone بشكل بشع بعد الترقية إلى iOS 17".

وأضاف آخر: "@AppleSupport @Apple تستنزف البطارية بشكل كبير بعد الترقية إلى iOS 17."، حتى أن أحد محبي الآيفون زعم أن الجهاز ت ترتفع درجة حرارته بشدة بسبب التحديث، فكتب: "نظام التشغيل iOS 17 يزيد من سخونة هاتفي كثيرًا... لم أره بهذا البطء من قبل".

iPhone iOS 17 تنزيل iOS 17 البطارية آيفون 15 Apple آبل آيفون 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

موضوعات متعلقة

سامسونج تطلق خاتم Galaxy Ring الذكي في يناير 2024

خصم 17% على جوال آبل iPhone 14 Pro في السعودية

مناسب للطبقة المتوسطة.. سامسونج تستعد لإطلاق تابلت Tab A9 بمعالج Helio G99

نيو تستعد لطرح أول موبايل لها بقدرة شحن 100 وات

بخطوات بسيطة.. إزاي تمسح الذاكرة المؤقتة وتسرَّع الكمبيوتر.. بالفيديو

خطوة بخطوة.. إزاي تضيف ترجمة على فيديوهات اليوتيوب.. بالفيديو

مهمة جدا.. 10 طرق لتجنب البرامج الضارة أثناء تصفح الويب

5 أسباب تخليك تشتري آيفون iPhone 15 Pro Max

ترشيحاتنا

66 مليون جنيه .. قرار عاجل لصالح ضحايا النصب بعملات بيتكوين

اشترِ شقتك بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التمويل العقاري من بنك إسلامي

بيحب يتفرج ..دجال يصور السيدات بأوضاع مخلة

لم يتركوا غنيا أو فقيرا..قرار عاجل ضد المتهمين بالنصب بأكبر قضية عُملات مشفرة

مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من الإمارات بشأن انقلاب ضحايا فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ