يقتل البطارية.. مستخدمي iPhone يشتكون من تنزيل iOS 17

يعيش محبي هواتف آبل آيفون خيبات أمل متتالية، بدأت من إطلاق سلسلة هواتف آيفون 15 التي أتت باهتة بلا جديد خاصة من ناحية التصميم والشكل وعوامل الابتكار، و مرورا بأزمة الإشعاعات الكهرومغناطيسية الضارة التي تصدر عن آيفون 12 مع انتهاكها لمعايير الإشعاع العالمية، وآخرها تحديث iOS 17.

منذ أن أطلقت شركة آبل Apple تحديث iOS 17 الذي طال انتظاره سارع الملايين من مستخدمي iPhone لتنزيله أملا في الاستمتاع بالمزايا الجديدة، ومع ذلك، معظمهم ندموا على قرارهم، وسرعان ما امتلأ تطبيق إكس بالتغريدات المنتقدة للتحديث الأخير وسط مزاعم بأنه يستنزف عمر البطارية.

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اجتاحت الشكاوى موقع X (تويتر سابقًا) على مدار الـ 24 ساعة الماضية، مع مزاعم المستخدمون أن الإصدار الأخير من نظام التشغيل iOS 17 استنزف عمر بطارية أجهزتهم، غرد كتب أحد المستخدمين: "هل نظام iOS 17 يقتل البطارية؟"، كما أضاف آخر: "عمر البطارية فظيعًا حتى الآن مع نظام التشغيل iOS 17".

وادعى آخرون أن جودة مستوى الشحن انخفض "بشكل حاد" بعد التحديث والتفعيل للإصدار الجديد، بينما اعترف آخر أنهم لا يريدون التحديث وكتبوا: "خائف من الترقية إلى iOS 17 بسبب ما قد يحدث لبطاريتي".

تم إصدار iOS 17 مؤخرا حيث سعت شركة Apple إلى إجراء تغييرات كبيرة على المراسلة وFaceTime على أجهزة آيفون، يتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة بما في ذلك ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص، ورسائل البريد الصوتي المباشرة، والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بك ببساطة عن طريق ملامسة جهاز iPhone الخاص بك لجهاز آخر.

ومع ذلك، الشكاوى بسبب هذا التحديث انهالت على الشركة ولم يحظ الإصدار بإعجاب المستخدمين، العكس تماما هو ما حدث، وكتب أحد الأشخاص على X: "ينخفض عمر بطارية iPhone بشكل بشع بعد الترقية إلى iOS 17".

وأضاف آخر: "@AppleSupport @Apple تستنزف البطارية بشكل كبير بعد الترقية إلى iOS 17."، حتى أن أحد محبي الآيفون زعم أن الجهاز ت ترتفع درجة حرارته بشدة بسبب التحديث، فكتب: "نظام التشغيل iOS 17 يزيد من سخونة هاتفي كثيرًا... لم أره بهذا البطء من قبل".