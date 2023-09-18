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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 17% على جوال آبل iPhone 14 Pro في السعودية

Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 14 Pro

مع الإعلان رسميا عن سلسلة جوالات  آيفون  15 الجديدة بدأت أسعار الموديل السابق عليه 14 في النزول ويعتبر شراء جهاز آيفون 14 في هذه الفترة صفقة رابحة، تأخذ من خلاله على كل مميزات الآيفون الشهيرة وبسعر أقل.

 

يتوفر جوال  آبل  آيفون 14 برو على إحدى منصات التجارة الرقمية بخضم كبير وصل إلى 17% وأصبح متوفر حاليا بسعر 4,299 ريال سعودي فقط وذلك مع الإصدار سعة التخزين 256 جيجابايت روم. إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

Apple iPhone 14 Pro

مواصفات Apple iPhone 14 Pro

يأتي  آيفون  14 برو مع شاشة نوعها LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، تقدم دقة وضوح 1179x2556 بكسل لكل بوصة، مع كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، داعم لـ "دولبي فيجين" و معزز بتقنية HDR10 مع درجة سطوع شاشة 1000 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى جسم 87.0% ويأتي مع درع واقي من السيراميك لمزيد من المتانة وميزة التشغيل الدائم للشاشة Always-On display.

Apple iPhone 14 Pro

يتم تشغيل جوال آبل ايفون 14 برو من خلال معالج وحدة مركزية من A16 Bionic بدقة تصنيع 4 نانومتر، سداسي النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.46 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من آبل خماسية النوى، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام و256 من سعة التخزين.

Apple iPhone 14 Pro

بالنسبة للسوفت وير (برمجيات) فهو يعمل من خلال نظام تشغيل آبل "آي أو إس" إصدار iOS 16 ويتميز بمظهر جذاب مع إطار من الستانليس ستيل وزجاج من زجاج كورنينج في الأمام ومن الخلف، مع وزن إجمالي 206 جرام ودرجة سمك 7.9 ملم، تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار.

يحزم جوال آبل آيفون 14 برو بطارية سعة 3200 مللي أمبير في الساعة، مدمجة لا يمكن إزالتها، وتصل إلى 50% من قوتها خلال 30 دقيقة فقط من الشحن مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

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بالنسبة لإعداد الكاميرات نجد في اللوحة الخلفية،  3 كاميرات مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة معززة بتقنية الضبط التلقائي لمراحل الصورة.

 

sensor-shift ois، العدسة الثانية مقربة بدقة 12 ميجابكسل بقدرات تقريب بصري 3x معززة أيضا بتقنية التثبيت البصري، وكاميرا ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة الضبط التلقائي لمراحل الصورة.

بالنسبة للكاميرا في مقدمة الجوال، نجد عدسة سيلفي بدقة 12 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة قادرة على إجراء مكالمات الفيديو والتقاط المقاطع بجودة 4K مع 30 إطار في الثانية بجودة سينمائية من خلال Cinematic mode كما أنها معززة بتقنية HDR لضبط ألوان الصورة.

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