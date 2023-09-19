علشان تستمتع بمميزات iOS 17 في iPhone.. فعل هذه الإعدادات حالا

طرحت شركة "آبل" الإصدار iOS 17 من نظام التشغيل الخاص بها، ولتحقيق الاستفادة الكاملة من آخر تحديث لبرنامج iOS 17، عليك بتغيير عدة إعدادات على هاتفك.

إصدار iOS 17، هو آخر تحديث من Apple لجهاز iPhone، ويضم عدد من الميزات الجديدة مثل StandBy، الذي يحول هاتفك إلى شاشة ذكية، وملصقات جهات الاتصال - التي توفر مرئيات بملء الشاشة لجهات الاتصال الخاصة بك وشاشة الاتصال الخاصة بك .

iPhone

معظم الميزات تكون جاهزة للاستخدام بمجرد تنزيل iOS 17 وتثبيته على جهاز iPhone المدعوم، ولكن بعض الميزات التي يتم تعطيلها افتراضيًا، ومن ثم فإن عليك الانتقال إلى قسم الإعدادات وتفعيلها بنفسك يدويا. لتفعيل الإمكانات الكاملة لنظام iOS 17، هذه هي الإعدادات التي تحتاج إلى تشغيلها بمجرد تنزيل iOS 17.

قم بتشغيل Face ID للتصفح الخاص في Safari

أضاف متصفح "سفاري" العديد من إعدادات الخصوصية الجديدة مع iOS 17، حيث يمكنك الآن اختيار محرك بحث مختلف على سبيل المثال "جوجل كروم"، ومع تفعيل وضع التصفح بخصوصية، سوف يزيل المتصفح جميع معلومات التتبع تلقائيًا بدءا من عناوين URL، مرورا بمشاركة كلمات المرور بشكل آمن مع الأصدقاء والعائلة. ويمكنك أيضًا قفل علامات التبويب وقت التصفح الخاص بك في Safari - ولكن ستحتاج إلى تشغيل هذا الإعداد قبل أن تتمكن من استخدامه.

في الإعدادات، انتقل إلى Safari وقم باختيار Face ID لفتح التصفح الخاص. هذا كل ما عليك القيام به! إذا كنت تريد اختبار الميزة، فافتح متصفح الويب Safari وانتقل إلى التصفح الخاص. إذا حاولت التصفح بخصوصية، سيُطلب منك استخدام Face ID للوصول إلى علامات التبويب الخاصة بك.

iPhone

حذف رموز التحقق verification codes تلقائيًا

هي ميزة مفيدة للغاية تعمل على التخلص من فوضى رموز التحقق في رسائلك النصية، وهي مخفية إلى حد ما في الإعدادات ولا يتم تفعيلها بشكل افتراضي، يجب عليك تفعيلها يدويا أيضا.

في ترس الإعدادات، انتقل إلى كلمات المرور Password Options> ثم خيارات كلمة المرور وقم بالتبديل إلى المحو تلقائيا Clean Up Automatically الآن، عندما تتلقى إشعارات المصادقة في الرسائل أو من خلال رسائل البريد، سيتم حذفها تلقائيًا من التطبيقات الخاصة بها - طالما أنك تستخدم رمز التحقق مع ميزة الملء التلقائي أعلى لوحة المفاتيح. إذا لم تستخدم ميزة الملء التلقائي، فسيظل رمز التحقق موجودًا في رسائلك أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

iPhone

تمكين ميزات الكاميرا

من الميزات المخفية في إعداد الكاميرا، ولكن مع تفعيلها تحصل على جودة صور أعلى وغير مهتزة ومرة أخرى، لم يتم تمكين هذه الميزة افتراضيًا، لذا انتقل إلى الإعدادات > الكاميرا Camera وقم بالتبديل إلى Level under the Composition. الآن عندما تلتقط صورة، يجب أن ترى خطًا مستقيمًا متقطعًا في منتصف شاشتك - هذا هو المستوى. اضبط هاتفك ليجعله أصفر اللون، مع تحول اللون أنت في وضع يمكنك التقاط صورة ثابتة بلا اهتزازات.