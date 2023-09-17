بسعر خيالي.. ذهب عيار 18 يكسو هواتف iPhone 15 Pro من كافيار

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن مجموعة جديدة من منتجاتها المطورة التي تأتي مصنوعة من الذهب الخالص، وتضم أحدث إصداراتها هواتف آبل الجديدة iPhone 15 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت شركة آبل النقاب عن سلسلة iPhone 15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تتكون من أربعة إصدارات هي iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ولكن تأتي أي من هذه الطرز الجديدة باللون الذهبي، لذا قررت شركة "كافيار" بإطلاق نسخة مخصصة من نماذج Pro بهيكل ذهبي، تطلق عليها اسم Ultra Gold.

كافيار تطلق نسخ ذهبية من iPhone 15 Pro

أوضحت شركة كافيار لصناعة الأجهزة الفاخرة ومقرها دبي، أن مجموعة Ultra Gold، تتكون من هاتفي آبل iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، تتميز بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط مع لمسة نهائية من الساتان، وزينت اللوحة الخلفية للهواتف بشعار آبل مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط.

iPhone 15 Pro Ultra Gold

وتقول كافيار، إن مجموعتها الجديدة المزودة بهيكل من الذهب عيار 18 قيراط، مخصص "للأشخاص المختارين"، بما في ذلك المشاهير والرياضيين والسياسيين وغيرهم من النخب.

ويتوفر طراز iPhone 15 Pro Ultra Gold، مقابل سعر يبدأ من 8890 دولار أمريكي (أي ما يعادل 274 ألف و700 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Gold، حوالي 9670 دولار أمريكي (أي ما يعادل 298 ألف و801 جنيه مصري).

قدمت كافيار أيضا إصدار Ultra Black من هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. يبلغ سعر طراز iPhone 15 Pro Ultra Black حوالي 8060 دولار أمريكي (أي ما يعادل 249 ألف جنيه مصري)، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Black من 8840 دولار أمريكي (أي ما يعادل 273 ألف و155 جنيه مصري)، ويزين هذه الطراز أيضا شعار آبل مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط، لكن هيكله مصنوع من التيتانيوم للطيران مع طلاء PVD.

iPhone 15 Pro Ultra Black

وبالإضافة إلى طرازي Ultra Gold وUltra Black، صممت كافيار طراز Titan Black من هواتف آبل بهيكل من التيتانيوم للطيران، ولكن شعار آبل الموجود على ظهره مصنوع من الصدف الأسود من Van Cleef & Arpels، يتميز طرازا Dark Red وStarry Night أيضا بنفس شعار آبل ولكنهما يتميزان بتصميمات مختلفة للهيكل.

iPhone 15 Pro Ultra Black

ويتميز هيكل النسخة باللون الأحمر الداكن بأنماط كونية مستوحاة من المريخ، حيث تتميز كل وحدة بتصميم فريد من الكربون الرخامي، وتقول كافيار إن هيكل Dark Red المصنوع من الكربون المطروق باللون الأحمر الداكن مأخوذ من إنتاج سيارات لامبورغيني الرياضية.

iPhone 15 Pro Dark Red

ويتكون هيكل Starry Night من مركب الكربون المطروق، مع ألياف بنفسجية لها نمط يشبه لوحة "ليلة النجوم" لفان جوخ، وكما هو الحال مع اللون الأحمر الداكن، يأتي طراز Starry Night أيضا بتصميم فريد من الكربون الرخامي.

وكعادتها، ستقوم شركة كافيار بتصنيع 99 وحدة فقط من كل من إصدارات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الخمسة هذه.