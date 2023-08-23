بتكلفة خيالية.. كافيار الروسية تكشف عن مجموعة هواتف مرصعة بالذهب والألماس

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، عن مجموعة جديدة من منتجاتها المطورة التي تأتي مصنوعة من الذهب الخالص أو مطلية بالذهب، وتضم أحدث إصداراتها آيفون وسامسونج جلاكسي تحت اسم Barbiecore.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم مجموعة كافيار الجديدة أربع أجهزة باللون الوردي مرصعة بالذهب والألماس، وتشمل هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip5، وهواتف آبل iPhone 15 Pro وPro Max، وسلسلة الساعات الذكية Watch Series 9، التي لم يتم إصدارها بشكل رسمي حتى الآن.

كافيار الروسية تكشف عن هواتف فاخرة مرصعة بالذهب والألماس



وتشتمل هواتف كافيار الذكية المخصصة على رسمة محفورة على خلفية من الذهب لحذاء ذو ​كعب عالي يرمز إلى المجموعة، منقوشة على هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip5، الذي يأتي مع كرة منفوشة مصنوعة من الفراء الصناعي، ويوجد أيضا نقش بالليزر على اللوحة الذهبية في تصميم الحذاء، بالإضافة إلى 49 ياقوتة متلألئة على الظهر.

Galaxy Z Flip5

وزينت كافيار طرازى iPhone 15 بـ 61 كريستالة سواروفسكي حول جزيرة الكاميرا، بينما الجزء الخلفي مصنوع من جلد التمساح باللون الوردي، من هيكل مصنوع من الذهب الخاص عيار 24 قيراط، حيث صممت الشركة الروسية كلا من الإطار حول الكاميرات والجوانب والخنجر من المعدن الثمين.

iPhone 15

وصممت كافيار سلسلة آبل الذكية القابلة للارتداء Apple Watch Series 9 بهيكل مصنوع خصيصا من الفولاذ المقاوم للصدأ 316L مع طلاء ذهبي وردي بتقنية PVD، ومسامير زخرفية ذهبية، ومشبك، وزر دوار، بينما يأتي حزام الساعة الذكية مصنوعا من المطاط الوردي.

Apple Watch Series 9

وستتوفر جميع إصدارات كافيار الثلاثة بكميات محدودة كعادة الشركة، ستأتي فقط في 99 وحدة للجهاز الواحد، وبالسبة للأسعار سيكلف الجهاز القابل للارتداء من آبل حوالي 1900 دولار أمريكي (أي ما يعادل 58 ألف جنيه مصري).

Apple Watch Series 9

وبينما تبلغ تكلفة تصميم هاتف Galaxy Z Flip5 حوالي 8560 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2 مليون 646 ألف جنيه مصري)، وسيتوفر هاتف آبل iPhone 15 Pro مقابل سعر يبدأ من 7990 دولار (أي ما يعادل 2 مليون و470 ألف جنيه مصري)، وتوفر كافيار أيضا خيارا لجهاز iPhone 14 Pro بتكلفة تبلغ 7270 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2 مليون و248 ألف جنيه مصري).