عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتحدى كل التوقعات.. هاتف سامسونج Z Fold 5 ينجو من اختبار قاس

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، المتخصصة في عرض إجراء اختبارات المتانة للهواتف الذكية الرائدة أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، وهو هاتف ذكي كبير الحجم قابل للطي تم الإعلان عنه مؤخرا، لمجموعة من الاختبارات، من بينها اختبار الخدش والانحناء والاحتراق.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 يخضع لاختبارات المتانة


في مقطع فيديو حديث على يوتيوب، اختبرت قناة JerryRigEverything هاتف سامسونج القابل للطي الجديد، حيث وجهت اختبارتها العملية للهاتف الرائد، وحصل Galaxy Z Fold 5 من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على مراجعة إيجابية في اختبار المتانة.

 

الحق اشتريه.. خصم تاريخي على أحدث فلاجشيب من سامسونج

نجم هواتف المستقبل.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الدول العربية


وشاركت قناة JerryRigEverything، مقطع فيديو لاختبار المتانة لهاتف سامسونج  Galaxy Z Fold 5، حيث بدأ الاختبار بخدش الشاشة الأمامية أو الخارجية والمغطاة بطبقة حماية من الزجاج.

وتجاوز الهاتف الاختبار بنجاح والتحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة (موس)، مع ظهور أخاديد أكثر وضوحًا في المستوى 7، وللأسف، أصبح أداء مستشعر بصمات الأصابع غير متسق بعد تعرضه للخدوش.

ولتسهيل آلية الطي، تغطي سامسونج الشاشة الداخلية بواقي بلاستيكي غير قابل للاستبدال، وظهرت علامات الخدوش على الطبقة البلاستيكية عند محاولة خدشها والتي تأثرت عند المستوي 2، مع ظهور أخاديد أعمق في المستوى 3، ويأتي هيكل الجهاز ومفصلته مصنوعان من الألومنيوم المتين، بينما تتميز الأزرار بتركيبة معدنية.

وعند التعرض لاختبار الحرق بلهب مكشوف، لم تصمد الشاشة الداخلية أمام اختبار الحرق المتعمد، والتي تحولت إلى اللون الأسود بعد تعرضها للهب لمدة 10 ثوان، ولم تتحمل الشاشة الخارجية اختبار الحرق المتعمد، إذ بعد تعرضها للهبًا مفتوحًا لمدة 25 ثانية تقريبًا، تحولت الشاشة إلى اللون الأبيض.

وعلى الرغم من شاشات الهاتف القابل للطي مصنوعة من الزجاج والبلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything، باءت بالفشل، في سبيل ثني هاتف سامسونج  Galaxy Z Fold 5 باختبار الانحناء، حيث لم ينحني الهاتف عن الاتجاه "الصحيح" ولا ينحني عن الاتجاه "الخطأ"، وتمكن من اجتياز هذا الاختبار دون كسر الشاشة المرنة القابلة للطي.

Galaxy Z Fold 5

 

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمتاز سامسونج Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يتمتع الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.

ويقترن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، ويدعم  الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، في 4 ألوان هي: الأزرق، والأسود، والأبيض والرمادي مقابل سعر حوالى 68999 جنيه مصرى.

سامسونج هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 JerryRigEverything سامسونج Galaxy Z Fold 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ماذا حدث لإمام الحرم المكي؟ بيان عاجل عن حالة ماهر المعيقلي الصحية

السديس يكمل صلاة الجمعة نيابة عن المعقيلي.. شاهد ما حدث لخطيب المسجد الحرام

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

موضوعات متعلقة

احذر شحنه ليلا.. 8 أسباب تؤدى لـ انفجار الهاتف المحمول

لو موبايلك بطيء وبيهنج بسرعة.. اتبع هذه النصائح لزيادة سرعته

10 ميزات واتساب قوية يجب أن تعرفها.. أبرزها لتوفير باقة النت

تسريب مواصفات ساعة أوبو المنتظرة Oppo Watch 5 Pro

جوجل تتيح لك ترجمة رسائل Gmail.. إليك الطريقة

ببطارية ضخمة وشاحن سريع.. فيفو تطلق تابلت Vivo Pad Air

هواوي تكشف عن الهواتف المؤهلة لـ HarmonyOS 4.. إليك القائمة

HTC Wildfire E Star.. هاتف أندرويد جديد لذوي الدخل المحدود

ترشيحاتنا

معرفهوش.. أفيس البرتغالي يصدم كهربا ونجم الأهلي يبحث عن حل والزمالك يترقب

خطيب المسجد النبوي: للمرأة دور لا يسده غيرها وغيابها يهز أركان المجتمع

أسامة ربيع: الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة.. فيديو

لبنان.. بيان عاجل من وزير الإعلام يوضح حيثيات إغلاق التليفزيون الرسمي

كارثة.. قادة جيوش "إيكواس" يجتمعون السبت لبحث "تدخل محتمل" في النيجر

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير ما تتخن.. طريقة عمل مكرونة بالبشاميل لايت

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من تناول هذا السمك.. فستان خطيبة نجل عمرو أديب يثير الجدل

سعره 100 مليون جنيه.. حكاية أغلى إبريق شاي في العالم

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن أعراض خطيرة تنذر بالأزمة القلبية

فيديو

اعترضت بكلمة خارجة .. تفاصيل هجوم قرش على رحمة أحمد

التفاصيل الكاملة لطرح أول سيارة مصرية .. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | ماذا يحدث ؟

خطر جدا.. أسباب إصابة الشباب بالجلطة المبكرة .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ