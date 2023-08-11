يتحدى كل التوقعات.. هاتف سامسونج Z Fold 5 ينجو من اختبار قاس

أخضعت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة، المتخصصة في عرض إجراء اختبارات المتانة للهواتف الذكية الرائدة أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، وهو هاتف ذكي كبير الحجم قابل للطي تم الإعلان عنه مؤخرا، لمجموعة من الاختبارات، من بينها اختبار الخدش والانحناء والاحتراق.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 يخضع لاختبارات المتانة



في مقطع فيديو حديث على يوتيوب، اختبرت قناة JerryRigEverything هاتف سامسونج القابل للطي الجديد، حيث وجهت اختبارتها العملية للهاتف الرائد، وحصل Galaxy Z Fold 5 من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على مراجعة إيجابية في اختبار المتانة.



وشاركت قناة JerryRigEverything، مقطع فيديو لاختبار المتانة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، حيث بدأ الاختبار بخدش الشاشة الأمامية أو الخارجية والمغطاة بطبقة حماية من الزجاج.

وتجاوز الهاتف الاختبار بنجاح والتحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة (موس)، مع ظهور أخاديد أكثر وضوحًا في المستوى 7، وللأسف، أصبح أداء مستشعر بصمات الأصابع غير متسق بعد تعرضه للخدوش.

ولتسهيل آلية الطي، تغطي سامسونج الشاشة الداخلية بواقي بلاستيكي غير قابل للاستبدال، وظهرت علامات الخدوش على الطبقة البلاستيكية عند محاولة خدشها والتي تأثرت عند المستوي 2، مع ظهور أخاديد أعمق في المستوى 3، ويأتي هيكل الجهاز ومفصلته مصنوعان من الألومنيوم المتين، بينما تتميز الأزرار بتركيبة معدنية.

وعند التعرض لاختبار الحرق بلهب مكشوف، لم تصمد الشاشة الداخلية أمام اختبار الحرق المتعمد، والتي تحولت إلى اللون الأسود بعد تعرضها للهب لمدة 10 ثوان، ولم تتحمل الشاشة الخارجية اختبار الحرق المتعمد، إذ بعد تعرضها للهبًا مفتوحًا لمدة 25 ثانية تقريبًا، تحولت الشاشة إلى اللون الأبيض.

وعلى الرغم من شاشات الهاتف القابل للطي مصنوعة من الزجاج والبلاستيك، إلى الكسر، إلا أن محاولات قناة JerryRigEverything، باءت بالفشل، في سبيل ثني هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5 باختبار الانحناء، حيث لم ينحني الهاتف عن الاتجاه "الصحيح" ولا ينحني عن الاتجاه "الخطأ"، وتمكن من اجتياز هذا الاختبار دون كسر الشاشة المرنة القابلة للطي.

Galaxy Z Fold 5

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5

يتميز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويمتاز سامسونج Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي، ويعمل الهاتف مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يتمتع الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.

ويقترن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، في 4 ألوان هي: الأزرق، والأسود، والأبيض والرمادي مقابل سعر حوالى 68999 جنيه مصرى.