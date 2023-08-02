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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نجم هواتف المستقبل.. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الدول العربية

Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Flip 5

أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن أحدث إصدارات Galaxy القابلة للطي خلال الأسبوع الماضي، من بينها إصدار قابل للطي بشكل صدفي يأتي تحت اسم Galaxy Z Flip 5، والذي يأتي بالعديد من الترقيات عن الإصدار السابق، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات Galaxy Z Flip 5 من سامسونج في الدول العربية.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5 في الدول العربية

يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip 5، بتصميم قابل للطي يغلق بشكل مسطح تماما، مما يجعله أرق من ذي قبل، وتعد الشاشة الخارجية الأكبر تغييرا ملحوظا بشكل أكبر، مع بعض الميزات مما يجعلها مفيدة بشكل كبير، حيث ستتمكن من تشغيل أي تطبيق تقريبا عليها، مما يلغي الحاجة إلى فتح الهاتف عند الضرورة.

 

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ومن الداخل، يبدو هاتف Galaxy Z Flip 5 مشابها جدا لسابقه، وحول الجزء الخلفي، نقلتى سامسونج اللوحة الزجاجية غير لامعة إلى لوحة لامعة، مضادة لبصمات الأصابع واللطخات أكثر من ذي قبل.

Galaxy Z Flip 5

سعر Galaxy Z Flip 5 في الدول العربية
 

يباع سامسونج Galaxy Z Flip 5، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 41970 جنيه مصري).

يبلغ سعر ساممسونج Galaxy Z Flip 5 في مصر حوالي 39999 جنيه مصري.

يبلغ سعر سامسونج Galaxy Z Flip 5، في الإمارات مقابل سعر يبدأ من 3899 درهما إماراتيا.

يتوفر سامسونج Galaxy Z Flip 5، في السعودية حوالي 3999 ريال سعودي.

يباع سامسونج Galaxy Z Flip 5 في عمان مقابل 409 ريال عماني.

Galaxy Z Flip 5

مواصفات سامسونج Galaxy Z Flip 5

- يتميز سامسونج Galaxy Z Flip 5، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 × 2640 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

- يأتي سامسونج Galaxy Z Flip 5، بشاشة خارجية بقياس 3.4 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 720 × 748 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy Z Flip 5

- يمتاز سامسونج Galaxy Z Flip 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح مع مقاومة أكثر صلابة للسقوط والخدش، ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.9 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 15.1 ملميتر ويبلغ وزنه 187 جراما.

- يتم تشغيل سامسونج Galaxy Z Flip 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي، مقترنا بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

- يأتي سامسونج Galaxy Z Flip 5، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

- يعمل سامسونج Galaxy Z Flip 5، مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

- يتمتع سامسونج Galaxy Z Flip 5، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 + 12 ميجابكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الداخلية.

- يحزم سامسونج Galaxy Z Flip 5، بطارية بقوة 3700 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

- يدعم سامسونج Galaxy Z Flip 5، شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

- يتوفر سامسونج Galaxy Z Flip 5، في 8 ألوان هي: الأزرق، والأبيض والرمادي والبنفسجي و الأخضر والأصفر والأخضر النعناعي، والجرافيت.

Galaxy Z Flip 5
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