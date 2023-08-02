وحش سامسونج الجديد.. سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 في الدول العربية

رفعت شركة سامسونج Samsung، الغطاء عن أحدث إصدارات Galaxy القابلة للطي خلال الأسبوع الماضي، من بينها إصدار قابل للطي بشكل صدفي يأتي تحت اسم Galaxy Z Fold 5، ويضم العديد من الترقيات عن الإصدار السابق، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 من سامسونج في الدول العربية.
سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 من سامسونج في الدول العربية
تسمح المفصلة المرنة الجديدة Flex Hinge لـ Galaxy Z Fold 5 بالإغلاق بشكل مسطح، بعد أن كانت الفجوة بين النصفين من بين الأشياء التي تسببت في معظم الشكاوى من الأجيال Z السابقة، ومن الناحية الجمالية فهى تجعل الهاتف يغلق بشكل كامل بدون فجوات كما أن لها مزايا عملية أيضا.
كما ساهمت المفصلة الجديدة في جعل سماكة الهاتف أقل مع اختفاء الفجوة مما دفع هاتف Z Fold 4 ليصبح بسماكة 13.4 ملميتر عند الإغلاق، كما خفف الطراز الجديد 10 جرام من الوزن، لذا فإن الطية الجديدة تقلب الميزان عند 253 جراما.
وعززت سامسونج حماية شاشة الغطاء واللوحة الخلفية مع زجاج Corning Victus 2، ويمكن للشاشة الداخلية بهاتف Galaxy Z Fold 5 تغيير معدل التحديث الخاص بها من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وتقتصر شاشة الغطاء على نطاق 48-120 هرتز.
ويعد المعالج هي الترقية الرئيسية الأخرى الوحيدة في طراز Galaxy Z Fold لعام 2023، والذي يتم تشغيله مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 المطور خصيصا من كوالكوم لأجهزة Galaxy، وهي نفس الشريحة التي تعمل بها سلسلة سامسونج الرائدة Galaxy S23. والتي تمثل تحسنا كبيرا في الأداء.
مواصفات سامسونج Galaxy Z Fold 5
- يتميز سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز.
- يأتي سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
- يعمل سامسونج Galaxy Z Fold 5، مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.
- يمتاز سامسونج Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.
- يتم تشغيل سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي.
- يحزم سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.
- يأتي سامسونج Galaxy Z Fold 5، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.
- يتمتع سامسونج Galaxy Z Fold 5، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل.
- يحتوي سامسونج Galaxy Z Fold 5، على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.
- يدعم سامسونج Galaxy Z Fold 5، شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.
- يتوفر سامسونج Galaxy Z Fold 5، في 4 ألوان هي: الأزرق، والأسود، والأبيض والرمادي.
- سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في السعودية يبلغ حوالى 6899 ريال سعودي.
- يبلغ سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في مصر، حوالى 68999 جنيه مصرى.
- يباع سامسونج Galaxy Z Fold 5 في الإمارات، مقابل 6799 درهم إماراتي.
- يتوفر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في عمان مقابل 714 ريال عماني.