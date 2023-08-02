وحش سامسونج الجديد.. سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 في الدول العربية

رفعت شركة سامسونج Samsung، الغطاء عن أحدث إصدارات Galaxy القابلة للطي خلال الأسبوع الماضي، من بينها إصدار قابل للطي بشكل صدفي يأتي تحت اسم Galaxy Z Fold 5، ويضم العديد من الترقيات عن الإصدار السابق، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 من سامسونج في الدول العربية.



سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 من سامسونج في الدول العربية

تسمح المفصلة المرنة الجديدة Flex Hinge لـ Galaxy Z Fold 5 بالإغلاق بشكل مسطح، بعد أن كانت الفجوة بين النصفين من بين الأشياء التي تسببت في معظم الشكاوى من الأجيال Z السابقة، ومن الناحية الجمالية فهى تجعل الهاتف يغلق بشكل كامل بدون فجوات كما أن لها مزايا عملية أيضا.

Galaxy Z Fold 5

كما ساهمت المفصلة الجديدة في جعل سماكة الهاتف أقل مع اختفاء الفجوة مما دفع هاتف Z Fold 4 ليصبح بسماكة 13.4 ملميتر عند الإغلاق، كما خفف الطراز الجديد 10 جرام من الوزن، لذا فإن الطية الجديدة تقلب الميزان عند 253 جراما.

Galaxy Z Fold 5

وعززت سامسونج حماية شاشة الغطاء واللوحة الخلفية مع زجاج Corning Victus 2، ويمكن للشاشة الداخلية بهاتف Galaxy Z Fold 5 تغيير معدل التحديث الخاص بها من 1 هرتز إلى 120 هرتز، وتقتصر شاشة الغطاء على نطاق 48-120 هرتز.

ويعد المعالج هي الترقية الرئيسية الأخرى الوحيدة في طراز Galaxy Z Fold لعام 2023، والذي يتم تشغيله مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 المطور خصيصا من كوالكوم لأجهزة Galaxy، وهي نفس الشريحة التي تعمل بها سلسلة سامسونج الرائدة Galaxy S23. والتي تمثل تحسنا كبيرا في الأداء.

Galaxy Z Fold 5

مواصفات سامسونج Galaxy Z Fold 5

- يتميز سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز.

- يأتي سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

- يعمل سامسونج Galaxy Z Fold 5، مع واجهة المستخدم One UI 5.1.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

Galaxy Z Fold 5

- يمتاز سامسونج Galaxy Z Fold 5، بهيكل مصنوع من الألومنيوم المصفح ويتميز بزجاج Gorilla Glass Victus 2 على شاشة الغطاء واللوحة الخلفية، يبلغ سمكه عن فتح الجهاز 6.1 ملميتر، وعند طويه يصبح بسمك 13.4 ملميتر ويبلغ وزنه 253 جراما.

- يتم تشغيل سامسونج Galaxy Z Fold 5، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المصمم خصيصا لتشكيلة جلاكسي.

- يحزم سامسونج Galaxy Z Fold 5، بطارية بقوة 4400 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

Galaxy Z Fold 5

- يأتي سامسونج Galaxy Z Fold 5، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

- يتمتع سامسونج Galaxy Z Fold 5، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 + 50 + 10 ميجابكسل.

- يحتوي سامسونج Galaxy Z Fold 5، على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مثبتة في الشاشة الخارجية، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل في الشاشة الداخلية.

- يدعم سامسونج Galaxy Z Fold 5، شبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف مقاومة الماء وفق معيار IPX8، الذي يجعله قادرا على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

Galaxy Z Fold 5

- يتوفر سامسونج Galaxy Z Fold 5، في 4 ألوان هي: الأزرق، والأسود، والأبيض والرمادي.

- سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في السعودية يبلغ حوالى 6899 ريال سعودي.

- يبلغ سعر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في مصر، حوالى 68999 جنيه مصرى.

- يباع سامسونج Galaxy Z Fold 5 في الإمارات، مقابل 6799 درهم إماراتي.

- يتوفر سامسونج Galaxy Z Fold 5 في عمان مقابل 714 ريال عماني.