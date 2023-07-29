سامسونج أرخص .. مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch 6 و Watch Series 8

كشفت شركة سامسونج ، خلال الأسبوع الماضي، عن أحد إصداراتها من الساعات الذكية والتي تنطلق تحت اسم Watch 6 وتضم طرازين هما Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic، والتي تأتي كمنافسا قويا لتشكيلة Watch Series 8 من آبل.

لذا إذا كنت ترغب في شراء ساعة ذكية جديدة، فستكون كلا الساعتين أحد الخيارات الأولى التي ستأخذها في الاعتبار، ولمساعدتك في الاختيار إليك مقارنة بين ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 و آبل Watch Series 8.

1. ساعة آبل Watch Series 8:

تتميز ساعة آبل الجديدة Watch Series 8 بتصميم مربع الشكل مصنوع من الألمنيوم، وهناك نماذج من الفولاذ المقاوم للصدأ متوفرة بمقاسين: 41 أو 45 ملميتر، وتأتي هذه الساعة بقياس 41 ملميتر بشاشة 1.7 بوصة بدقة 430 × 352 بكسل، أما بالنسبة للطراز بقياس 45 ملميتر، تأتي بشاشة بقياس 1.9 بوصة، وبدقة 484 × 396 بكسل.

وتوفر ساعة آبل Watch Series 8 دعما لميزة Always On و GPS واكتشاف التمرين التلقائي وميزات تتبع النوم ومستشعر معدل ضربات القلب ومقياس التسارع ومستشعر الضوء.

وتعمل ساعة آبل الذكية بواسطة معالج من نوع Apple S8، كما تدعم الساعة شبكات Wi-Fi، وتقنية الـ Bluetooth 5.3، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وتتوفر بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وتحتوى الساعة على بطارية بسعة 308 مللي أمبير في الساعة، تدعم الاتصال اللاسلكي والشحن السريع، يمكنك الاستمرار في استخدام الساعة لمدة 18 ساعة.

وتتوفر ساعة Watch Series 8 نقابل سعر يبدأ من 399 دولار (أي ما يعادل 12280 جنيه مصري)، للنموذج مع هيكل مصنوع من الألمنيوم، بينما يبلغ سعر الطراز الذي يأتي مع علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ حوالى 699 دولار (أي ما يعادل 21510 جنيه مصري).

Watch Series 8

2. ساعة سامسونج Galaxy Watch 6:

تتميز ساعة Galaxy Watch 6 بهيكل دائري مصنوع من الألومنيوم ومتوفر بحجمين: 40 أو 44 ملميتر وشاشة من الكريستال الياقوتي، تحتوي ساعة سامسونج الجديدة على طراز بقياس 40 ملميتر مع شاشة بقياس 1.3 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة 432 × 432 بكسل، بينما يحتوي الطراز بقياس 44 بوصة على شاشة بقياس 1.5 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 480 × 480 بكسل.

وتتميز ساعة Galaxy Watch 6 بدعم ميزة Always On و GPS وتتبع التمارين التلقائي وميزات تتبع النوم ومستشعر معدل ضربات القلب ومستشعر درجة الحرارة ومقياس التسارع ومستشعر الضوء.

وتعمل ساعة سامسونج بواسطة معالج Exynos W930، وتدعم الاتصال بشبكة الواي فاي Wi-Fi وتقنية Bluetooth 5.3 وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتتوفر الساعة الذكية بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 16 جيجابايت من التخزين الداخلي ونموذج 40 ملميتر يحتوي على بطارية بسعة 300 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي الطراز 44 ملميتر على بطارية 425 مللي أمبير في الساعة.

تدعم هذه الساعة الشحن اللاسلكي السريع، ويمكنك الاستمرار في استخدام Galaxy Watch 6 لمدة 40 ساعة عند تعطيل ميزة Always On Display، وتعمل لمدة 30 ساعة عند تمكينها.

وتتوفر ساعة Galaxy Watch 6 مقابل سعر يبدأ من 299.99 دولار (أي ما يعادل 9230 جنيه مصري).